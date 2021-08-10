Акции дня: бумаги «Роснефти» в лидерах торгов

Лучше рынка торговались акции «Роснефти» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 10 августа. За день акции подорожали на +3,01% до 561,4 рублей за бумагу.

Акции росли на фоне дорожающей нефти и в ожидании отчета за второй квартал 2021 года по МСФО. Отчет опубликуют в пятницу, 13 августа. Эксперты считают, что во втором квартале «Роснефть» улучшит показатели. В первом квартале чистая прибыль компании по МСФО составила 149 млрд рублей против убытка в размере 156 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. Дивидендная доходность при этом будет невысокой - 3,2%, предполагают аналитики Sberbank Investment Research.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,71% до 3862,32 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,33% до 1646,47 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 21:09 мск составила 70,91 долларов (+2,71%). Российская валюта слабела – 73,95 рублей за доллар.