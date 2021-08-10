Чистая прибыль материнской компании ИК "Фридом Финанс" выросла вдвое до 52 млн долларов

Компания Freedom Holding Corp., в состав которой входит российская инвестиционная компания «Фридом Финанс», увеличила вдвое чистую прибыль с 24 млн до 52 млн долларов по итогам первого квартала 2022 фискального года (совпадает со вторым календарным кварталом 2021-го).

Выручка холдинга в апреле-июне выросла на 120% до 124 млн долларов. Рост выручки связан с повышением комиссионных доходов на 125% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года - до 97 млн долларов, а также увеличением процентных доходов на 350% до 18 млн долларов.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн штук, выросла на 0,45 долларов и достигла 0,87 долларов. Прочий совокупный доход увеличился с 33 млн до 55 млн долларов. Активы и обязательства холдинга повысились на 109 млн долларов и 52 млн долларов соответственно.

Совокупные расходы холдинга выросли на 39 млн долларов или на 142%. Увеличение комиссионных, процентных и операционных расходов составило 12 млн долларов, 11 млн долларов и 16 млн долларов соответственно.

Указанное повышение затрат было во многом обусловлено расширением бизнеса, а именно увеличением количества клиентов и объема совершаемых ими сделок, ростом процентных издержек по остаткам на банковских счетах клиентов, а также повышением расходов на выплату заработной платы и на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений репо по ценным бумагам.

«Отличной новостью в первом отчетном квартале стал пересмотр агентством S&P Global Ratings долгосрочных кредитных рейтингов ООО ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» с «B-» до «B». Позитивное рейтинговое действие от столь консервативного международного агентства свидетельствует об устойчивом развитии холдинга. За прошедшие три месяца во всех регионах присутствия совокупно было открыто 40 тыс. новых инвестиционных счетов. Выручка и чистая прибыль холдинга увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и мы надеемся, что сможем сохранить, а затем повысить темпы роста как операционных, так и финансовых показателей», — отметил CEO Freedom Holding Corp. и основатель ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

По состоянию на 30 июня 2021 года, в холдинге открыто более 330 тыс. клиентских счетов, что на 40 тыс., то есть на 14% больше, чем на 31 марта 2021 года.