Добыча газа на Украине в 2021 году упала на 5,2%

Украинское государственное предприятие «Укргаздобыча» (входит в структуру «Нафтогаза Украины»), за 7 месяцев 2021 года сократила добычу природного газа на 5,2%, до до 7,9 млрд кубических метров, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно данным «Укртрансгаза», на начало августа Украина имела запасы природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 17,1 кубических метров.

В год Украина потребляет около 30 млрд кубических метров природного газа, из которых около 20 млрд кубометров составляет собственная добыча, а около 10 млрд кубов импортируется.

С ноября 2015 года Украина формально прекратила импорт российский газа. Однако импорт из Европы является виртуальным – Киев отбирает российский газ из транзитной трубы и оформляет его как реверс из стран ЕС.