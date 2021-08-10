ФНС резко увеличила сбор налогов

Глава Федеральной налоговая службы РФ Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что по итогам первого полугодия 2021 года сбор налогов консолидированный бюджет страны вырос на 29%, составив 12,8 триллиона рублей, сообщает «Прайм». По итогам 2021 года глава ФНС прогнозирует рост поступлений налогов на 4,5 триллиона рублей – до 25,5 триллиона рублей.

«В этом году у нас серьезный рост экономики по сравнению с прошлым годом. И это, конечно, не могло не сказаться на поступлениях налогов. Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%. Если говорить об общей сумме, то мы в этом году наблюдаем за полугодие поступления в размере 12 триллионов 816 миллиардов рублей. Если говорить чисто о росте, то это 2 триллиона 900 миллиардов рублей», — сообщил Егоров Мишустину. Глава ФНС уточнил, что в сравнении с «допандемийным» 2019 годом рост составил более 15%.

По словам Егорова, поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за 6 месяцев составили почти 29 миллиардов рублей, а за весь 2021 год ФНС ожидает от этого источника 70 миллиардов рублей.

В 2021 году года НДФЛ в России был повышен с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений подоходного налога с базовой ставки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы налога на богатых идут в федеральный бюджет.