OP: о дешевом газе можно забыть

Похоже, привычное выражение «дешевое голубое топливо» окончательно ушло в прошлое. Об этом пишет Oil Price (OP).

Фьючерсы на газ в США на прошлой неделе достигли почти трехлетнего максимума – 4,16 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц) благодаря прогнозу синоптиков о двух ближайших жарких неделях. Резко выросшие цены на газ позволяют американцам надеяться на рекордно высокий экспорт сжиженного газа (LNG), отмечает OP.

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Аналитики Refinitiv считают, что спрос на газ, включая его экспорт, вырастет с 2,56 млрд м³ в день на текущей неделе до 2,68 млрд м³.

Рост цен на природный газ – отличные новости для американских газовиков. Экспорт американского LNG в январе – июне вырос на 42% по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года до 0,27 млрд м³ в день. Главным покупателем американского LNG по-прежнему остается Азия, на которую по состоянию на 1 июня приходилось 46% всего экспортируемого газа.

Как объяснила Financial Times, цены на газ резко выросли в Европе и Азии благодаря сократившемуся предложению: снизились добыча газа в Европе и поставки российского газа. Постепенно цены на газ в Европе впервые выросли до 40 евро за МВт-ч (14MMBtu). Еще хуже ситуация в Азии, где цены на голубое топливо выросли до 15 долларов за MMBtu. Причем, по прогнозам экономистам в ближайшие недели ситуация с сократившимся предложением еще больше ухудшится. Увеличить поставки газа может только Россия, но когда это произойдет, никто не знает.

Спрос на природный газ, резко упавший с приходом пандемии, в значительной мере восстановился благодаря быстрому восстановлению глобальной экономики и целому ряду погодных катаклизмов в последнее время. Спрос на газ вырос благодаря как, например, долгой зиме в Европе, так и засухам в Бразилии и других странах.

На прошлой неделе по данным Управления энергетической информации (EIA) предложение составило 0,906 млрд м³, т.е. больше средних за пять лет 0,849 млрд м³. По прогнозам на текущую неделю очень большой разброс: от 0,396 до 0,962 млрд м³.

Газ всегда занимал очень важное место в энергетике США. Достаточно сказать, что почти половина американских домовладений отапливается газом. Играет он и очень важную роль в переходе на чистую энергетику, который сейчас происходит в большинстве американских штатов и европейских государств. При сжигании природного газа и LNG выделяется на 30% меньше СО2, чем при сжигании нефти, и на 45% - чем угля.

Кроме перечисленных причин, росту цен на газ способствует и снижение в последние годы инвестиций в новые газовые месторождения под давлением защитников окружающей среды, которые ведут себя очень агрессивно и энергично. Как никогда много потребляет сейчас газа Китай. Многие страны в Южной и Юго-Восточной Азии для удовлетворения быстро растущей потребности в электроэнергии строят десятки газовых электростанций. Еще одно преимущество газа состоит в том, что переход на него может быть проведен относительно быстро при не очень высоких капиталовложениях.

Имея очень скудный выбор, планета при переходе к чистой энергетике будет и дальше полагаться в основном на газ.

«Как на это ни смотреть, газ на десятилетия останется переходным видом топлива для выполнения развитыми странами планов по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу,- уверен Крис Вифер из Macro-Advisory Ltd.- Очень вероятно, что в относительно недалеком будущем цена на него останется высокой, а в более далекой перспективе она еще больше вырастет».

Природный газ – единственный ископаемый вид топлива, добыча которого в текущем десятилетии существенно увеличится. Спрос на него, по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), вырастет к 2024 году на 7% по сравнению с допандемическим уровнем. Стабильно высоким останется и спрос на LNG. Экономисты из McKinsey & Co считают, что он будет расти до 2035 года приблизительно на 3,4% в год.

Недостаток инвестиций, однако, будет способствовать относительно низкому предложению и, естественно, высоким ценам. Например, за последние полтора года везде, за исключением Катара, были начаты лишь единицы новых экспортных проектов по LNG. Саудовская Аравия собирается разрабатывать огромное месторождение Джафура, но солидная часть добытого газа будет идти в очень крупный проект по развитию водородной энергетики в королевстве.