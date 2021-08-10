Локдаун в Китае ударит по мировой экономике

Пекин ужесточает ограничительные меры в борьбе с последней четвертой волной пандемии, самой сильной с момента появления коронавируса в стране. По мнению президента Independent Strategy Дэвида Роше, которое разделяют многие эксперты, жесткая борьба китайских властей с коронавирусом может затормозить развитие экономики КНР и сильно ударить по китайскому рынку ценных бумаг, что, в свою очередь, крайне негативно отразится на всей глобальной экономике.

Национальная комиссия здравоохранения отчиталась в понедельник, 9 августа, о 143 случаях заражения Covid-19 на территории материкового Китая, т.е. за исключением Гонконга и Макао. Это, напоминает Reuters, наивысшее количество заражений после января 2021 года. Китайские специалисты объясняют нынешнюю вспышку агрессивностью нового штамма «Дельта».

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На прошлой неделе был протестирован почти весь многомиллионный Ухань, в ряде крупных городов, включая Пекин, были объявлены ограничения на передвижения.

Все больше специалистов выражают обеспокоенность в отношении тактики борьбы Пекина с пандемией – «нулевой терпимости», в основе которой очень быстрая и жесткая реакция на любые, самые легкие вспышки пандемии. Одним из главных орудий борьбы с пандемией при нулевой терпимости являются жесткие локдауны и массовое тестирование населения.

Полтора года нулевая терпимость Пекину помогала держать вирус под контролем, но сейчас, когда доминирующим штаммом на планете быстро становится Дельта, все больше стран, особенно, азиатских, отказываются от этой тактики и учатся жить с коронавирусом.

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Нынешняя вспышка вызывает у многих экономистов тревогу за восстановление второй экономики планеты. Так, экономисты австралийского банка ANZ считают, что если локдауны и темпы вакцинации не позволят провинциальным и городским властям открыть экономики к середине августа или началу сентября, то придется менять прогноз, естественно, в сторону понижения на развитие китайской экономики на 2021 год, который пока составляет 8,8%.

Специалисты очень внимательно следят за борьбой китайских властей с пандемией и, в первую очередь, за ограничительными мерами, потому что китайская экономика может очень сильно повлиять на рост глобальной экономики. Дэвид Роше объясняет, что крупномасштабные и продолжительные локдауны в Поднебесной могут разорвать глобальные цепочки поставок, многие из которых находятся в КНР. Это ударит по мировой торговле, повысит стоимость многих товаров и усилит инфляционные настроения по всей планете.

По мнению Роше, рост второй экономики планеты в сравнении с таким же промежутком времени годичной давности в третьем квартале 2021 года резко замедлится по сравнению со вторым кварталом: 2-3% и 7,9% соответственно. В долгосрочной перспективе рост китайской экономики достигнет 5-6%.

Точку зрения Роше разделяют экономисты Goldman Sachs, которые существенно понизили прогноз по восстановлению китайской экономики: в третьем квартале с 5,8% до 2,3%. Правда, прогноз на последний квартал повышен – с 5,8% до 8,5%. Благодаря этому повышению прогноз на весь 2021 год изменился незначительно – понизился лишь на 0,3% с 8,6 до 8,3%.