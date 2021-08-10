Куда «Северсталь» вкладывает 1,35 млрд долларов

«Северсталь» обновляет станочный парк и оборудование. 5 августа стало известно, что компания установила в машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») большой горизонтально-расточной станок (БГРС). Чуть ранее, 3 августа, в компании объявили о модернизации установки вакуумирования стали, оснащенной вторым пароэжекторным насосом.

Статья по теме: Металлургия: сталь стала экологичной

«В 2021 году план инвестиций «Северстали» составляет 1,35 млрд долларов и сфокусирован на ряде крупных проектах в дивизионе "Северсталь Российская сталь" и на ресурсных предприятиях, а также на ключевых направлениях стратегии компании, а именно превосходном клиентском опыте, лидерстве по снижению затрат и новых возможностях», — рассказала Expert.ru начальник Отдела внешних коммуникаций «Северстали» Анастасия Мишанина. — «В первом полугодии инвестиции компании составили более 550 млн долларов», — уточнила она.

На большом горизонтально-расточном станке будут изготавливаться детали для капитальных ремонтов агрегатов ЧерМК, причем весьма габаритные — длиной до восьми метров и массой до 50 тонн. Новый станок закупили взамен вышедшего из строя. Теперь в машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» вновь четыре станка для ремонта.

Оборудование и работы по его установке стоили «Северстали» 70 млн рублей. Поставщик — «Соис Консалт», наладкой занимался базовый подрядчик «Северстали» — М-Групп.

Инвестиционная программа «Северстали» на 2021 год, очевидно, не связана напрямую с благоприятной для металлургов конъюнктурой мирового рынка, сложившейся в конце минувшего года. В прошлом году объемы инвестиций компании составили 1,33 млрд долларов, а в 2019 году чуть меньше — 1,22 млрд долларов.

Все вредное — в вакуум

«Северсталь» также модернизировала установку вакуумирования стали на Череповецком металлургическом комбинате. После обновления на установке два пароэжекторных насоса вместо одного прежде. Насос предназначен для откачки воздуха и удаления газов из рабочего пространства вакуумной камеры. Два таких насоса существенно ускорят работу установки и увеличат объем производства.



«В процессе вакуумирования удаляются все вредные примеси из металла. Он получается более чистым, что позволяет получить определенное свойство металла», — пояснил начальник цеха непечной обработки конвертерной стали ЧерМК Александр Маслов в ролике на канале «Северстали» в YouTube.

По прогнозам, объем выпуска высокомаржинального вакуумного металла увеличится на 20%, или более чем на 2 млн тонн в год. Вакуумирование позволяет производить мостовые и судовые стали, автолист, а также трубный сортамент.

Стоимость инвестиционного проекта – 1,5 млрд рублей. На этот раз подрядчиком выступила компания «Северсталь-Проект», а поставщиком оборудования стала итальянская компания Danieli & C.OFFICINE MECCANICHE S.p.A. После горячей пусконаладки начнется эксплуатация установки.

Деньги на чистый ветер

Обновление оборудования и техническое переустройство систем нужно не только для замены старых агрегатов на современные, и, следовательно, улучшения безопасности на комбинате и увеличения объемов производства. Но и для улучшения экологических показателей.

«Северсталь» участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». За первые шесть месяцев 2021 года на Череповецком металлургическом комбинате удалось сократить сбросы загрязняющих веществ в водоемы на 14,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Сокращение сбросов произошло за счет технического переустройства системы водоснабжения и водоотведения дробильно-сортировочных установок № 4 и 5.

Выброс в атмосферу снижен на 1,3%, или примерно на 2 тыс. тонн, за счет строительства комплекса доменной печи №3 и первого блока коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. На 43,6% снижен объем размещаемых отходов за счет увеличения реализации и утилизации доменного шлама, отмечал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов 2 августа.

«Наиболее крупными проектами на Череповецком меткомбинате являются строительство второй очереди коксовой батареи №11, вывод доменной печи №3 на проектную мощность, а также инвестиции в сортовой стан и нагревательные печи», — объяснила Expert.ru начальник Отдела внешних коммуникаций «Северстали».

Первая очередь коксовой батареи №11 введена в эксплуатацию в режиме горячих испытаний в конце 2020 года, а запуск на полную мощность запланирован на 2022 год, уточнила Мишанина.

Во втором полугодии 2021 года «Северсталь» планирует направить инвестиции на развитие производства и обновление оборудования.

«Среди ключевых проектов строительство стана "170", строительство второй очереди коксовой батареи №11 на ЧерМК, а также вторая очередь сушильного комплекса на ЯГОКе и печь-Мерц на "Карельском окатыше"», — уточнила Мишанина. В машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» планируется и дальше обновлять станочный парк.



Как сообщала ранее пресс-служба компании, одной из отличительных характеристик сортопроволочного стана «170» является возможность производства катанки с высоким уровнем качества по микроструктуре. Это даст возможность исключить дополнительный передел «патентирования» на «Северсталь-метизе». «Благодаря агрегату меткомбинат сможет расширить продуктовую линейку и выйти на новые — европейские - рынки сбыта, увеличив долю маржинальных, премиальных продуктов и снизив себестоимость сортового проката», — говорится в сообщении пресс-службы.

До 2024 года будут завершены и работы, предназначенные для улучшения экологических показателей Череповецкого металлургического комбината: реконструкция узла подготовки твердого топлива в агломерационном цехе № 3, строительство комплекса оборудования, снижающего выбросы от агломашин ЧерМК № 10 и 11.

Инвестиционные вложения в комплекс оборудования, снижающий выбросы, оцениваются в 2,5 млрд рублей.