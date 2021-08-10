Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Новую рабочую неделю рубль начал с падения к основным резервным мировым валютам из-за возобновления антироссийской санкционной риторики и на фоне падающей в цене нефти.

Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 73,69 руб., что на 20 коп. дороже, чем было вечером в пятницу. Прибавила вчера также единая валюта ЕС – евро в это же время торговался по 86,57 руб. (+19 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курс рубля

По мнению экспертов, рубль вчера немного просел в обеих парах из-за появившихся новостей о включении в ограничительные списки американского Госдепа ряд структур, в том числе из России. Новые санкции США связаны с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, Северной Корее и Сирии.

Илья Голубов из УК «Промсвязь» рассказал, что большую часть вчерашнего дня рубль находился на показателях пятницы, когда доллар перешёл к росту после появления сильных данных по американскому рынку труда. Эксперт уверен, что они говорят о том, что уже в сентябре ФРС объявит о сворачивании программы выкупа активов.

Также против нашей валюты выступает дешевеющее «чёрное золото». В частности, в понедельник октябрьские контракты на нефть марки Brent стоили 68,90 долл. за баррель, напомнил эксперт.

Кроме того, он отметил тот факт, что на прошлой неделе данные по инфляции в России показали замедление. А это означает скорое окончание текущего цикла повышения ключевой ставки российским регулятором.

«Всё это негативно влияет на курс рубля, который в перспективе двух-трёх дней будет умеренно падать к доллару и евро», – считает Голубов.

В банке «Санкт-Петербург» отметили, что первую половину прошедшей недели пара доллар-рубль была ниже 73,00. Но ближе к выходным доллар развернулся и перешёл к укреплению, чему способствовали пятничные данные по рынку труда США. Как следствие вчера валютная пара находилась уже возле около 73,50.

По мнению аналитиков банка, помимо новостей из-за океана, негативно на курсе рубля сказались падающие нефтяные котировки. Если же говорить о прогнозах на эту неделю, то в кредитной организации считают, что курсовая динамика станет формироваться на данных по июльской инфляции в США.

«Если данные покажут, что цены существенно выросли, то это усилит опасения скорого ужесточения ДКП со стороны ФРС, что крайне негативно скажется на рубле. Любопытно, что даже низкая инфляция не приведёт к ослаблению этих опасений. Дело в том, что американский регулятор сейчас ограничивает рынок труда, а инфляция без того уже видится Федрезерву высокой. В этой связи мы видим, что до появления ценовой статистики, которая ожидается в среду, пара доллар-рубль вряд ли сможет вновь опуститься ниже 73,00», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Егор Жильников из «Промсвязьбанка» считает, что в ближайшие сессии ожидается формирование нового тренда для рубля. Как пояснил эксперт, речь идёт о возможном ослаблении национальной валюты. По его мнению, на позиции рубля повлияет американская макростатистика, на которую ориентируются глобальные игроки, оценивая возможные шаги центробанка США относительно ДКП.

«Среди факторов поддержки можно отметить окончание выкупа валюты российским финансовым ведомством в рамках бюджетного правила. В целом же очень сильных колебаний, скорее всего не будет и пара доллар-рубль до конца недели останется в пределах 73,00-75,10 руб.», – заявил эксперт.

Между тем в Сбербанке сделали новый прогноз по рублю. Как напомнил директор по инвестициям компании «Сбер Управление Активами» Ренат Малин, в конце прошлой недели доллар укрепился к большинству мировых валют на фоне мощного отчёта по американскому рынку труда. Так, индекс валют сегмента ЕМ потерял 0,8%, евро – 0,9%, а рубль – 0,4%.

При этом в крупнейшей кредитной организации страны считают, что в дальнейшем на курсовую динамику будет влиять общее отношение глобальных игроков к риску, геополитика и уровень мировых цен на чёрное золото».

«Учитывая, что контракты на нефть сорта Brent уже ушли ниже 69,00 долл. за баррель, можно ожидать, что за нефтью вниз последует и рубль.

Согласно нашим прогнозам, целевой краткосрочный диапазон по российской валюте в паре с долларом составит 73,00-74,00», – предположил Малин.