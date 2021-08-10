Лифтостроительный завод в Москве увеличил производство на 11% за шесть месяцев 2021 год

Один из крупнейших производителей лифтов в стране – Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) – в первом полугодии 2021 года выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года московские промышленники выпустили 15,4 тысячи подъемников, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. Всего в столице работают четыре производителя лифтов, один из крупнейших – не только в Москве, но и по всей стране – Щербинский завод. Только за первое полугодие 2021 года предприятие изготовило 4,5 тысячи подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года и на одну тысячу единиц превышает показатель января-июня 2019 года», - сказал заместитель мэра.

Пятая часть всех изготовленных лифтов в первом полугодии - более 900 единиц - будут установлены в московских домах. Большую часть установят в столичных многоэтажках по программе капремонта многоквартирных домов (МКД). Лифты уже отправили на объекты для последующего монтажа, они заменят устаревшее оборудование в жилых домах Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов Москвы.

Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы выработал единый стандарт лифтов, устанавливаемых в рамках столичной программы капитального ремонта. Начиная с 2019 года все подъемники соответствуют единому стандарту комфорта, безопасности и эстетики.

Производитель также поставит лифты для новых крупных жилых комплексов, в том числе для стартовых домов по реновации.

«Щербинский лифтостроительный завод – высокотехнологичное предприятие, которое не только системно модернизирует собственное производство, но и уделяет особое внимание научно-исследовательским опытно-конструкторским работам, предлагая рынку новую, востребованную продукцию. В числе его разработок – линейка безредукторных лебедок, благодаря которым лифт работает более плавно и тихо. Они компактны и обладают меньшим весом, что дает экономию пространства и позволяет отказаться от дополнительных технических этажей. Недавно предприятие также оснастило лифты собственного производства системой бесконтактного управления, которое с помощью специального приложения позволяет вызвать подъемник заранее, не нажимая на кнопки», – рассказал руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также подъемники предприятия оборудованы панелями управления из нержавеющей стали со встроенным электронным табло, речевым информатором, кнопками с подсветкой и шрифтом Брайля.

«Для подъемного оборудования реновационных объектов города существует свой ряд требований, который ЩЛЗ полностью удовлетворяет. Скорость движения лифтов составляет 2 м/с. Все конструкции оснащены антивандальными видеокамерами, подключенными к городской системе видеонаблюдения единого центра хранения и обработки данных. Каждый лифт оборудован источником бесперебойного питания для эвакуации в случае, если в доме отключат электричество» - рассказал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев.

По его словам, все лифты также комплектуются безредукторной лебедкой, которая позволяет застройщику сэкономить на строительстве технического этажа для обслуживания лифтовых механизмов.