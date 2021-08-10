Минобрнауки РФ готово отказаться от обязательной вакцинации против коронавируса студентов

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что его ведомство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок... Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие», – сказал Афанасьев

Замминистра добавил, что к вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

«Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения», – заявил Афанасьев.

Ранее Минобрнауки утвердило рекомендации подведомственным вузам о целесообразности перевода непривитых студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.