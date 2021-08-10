Минэнерго: Россия сохранит свои позиции на нефтяном рынке в течение 15-20 лет

Россия ждет сохранения добычи нефти и газоконденсата в текущем году на уровне 512 миллионов тонн из-за пандемии и пакта ОПЕК+ и прогнозирует, что в перспективе 15-20 лет сохранит место на мировом рынке нефти, несмотря на энергопереход. Об этом в интервью Рейтер заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

В борьбе с потеплением климата Европа, ключевой экспортный рынок для российских углеводородов, стремится стать углеродно-нейтральной к 2050 году, Китай - на 10 лет позже. Россия нацелилась по максимуму монетизировать запасы нефти, пока есть спрос, обязуясь сократить выбросы парниковых газов.

"...Россия в течение 15-20 лет сможет сохранять свое место на нефтяном рынке, а дальше все будет зависеть от мировых трендов, скорости энергоперехода и от состояния нашей ресурсной базы. Я не вижу причин, почему Европа прекратит потреблять нефть, хотя в Европе спрос на нашу нефть будет уменьшаться, но при этом в Азии - увеличиваться", - сказал Сорокин.

Он добавил, что нефтегазовая отрасль РФ будет следовать климатической повестке, которая будет отвечать интересам страны, и сократит выбросы СО2 к 2030 году как минимум на 11-14% по сравнению с 2019 годом.

Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются почти на 3%, нефть продолжает коррекционный рост после недавнего снижения цены, трейдеры ожидают статистику по запасам из США в среду.

По состоянию на 17.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,84% — до 71,00 доллара за баррель.

Во вторник преобладает коррекционная динамика после того, как днем ранее нефтяные цены теряли в ходе торгов до 4%, хотя к закрытию удешевление сырья замедлилось до 1%. Инвесторы были обеспокоены перспективами спроса из-за коронавируса.