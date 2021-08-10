Как Лукашенко помирил Польшу и Евросоюз

В понедельник польские пограничники обнародовали ужасную статистику. Оказалось, что начиная с пятницы польско-белорусскую границу пересекли 349 нелегальных мигрантов. Все – выходцы из стран Ближнего Востока. Количество, вроде бы, небольшое, но это как посмотреть. Ведь за весь прошлый год на той же польско-белорусской границе поймали всего лишь 122 нелегальных мигранта, и они далеко не все курды, афганцы и арабы. Есть среди них и украинцы, у которых почему-то не получилось въехать в страну легально, и выходцы из других европейских бывших советских республик. А тут вдруг происходит то, чем в Польше пугали обывателя матерые консерваторы: в их европейский уголок пришла Азия.

Каждому россиянину, бывавшему в Варшаве, бросается в глаза одно ее отличие от столиц западнее и восточнее – здесь на улицах редко можно встретить людей с неевропейскими чертами лица. Причем, все-таки встреченные чаще всего окажутся туристами, а не местными жителями. Такой однородностью своей страны некоторые поляки весьма неполиткорректно гордятся. Страх перед восточной миграцией беззастенчиво эксплуатировала правящая партия «Право и справедливость». Ее перманентная битва с Брюсселем за возможность не принимать на польской земле беженцев, прибывающих в ЕС через Грецию, Испанию, Италию дала немало, в плане популярности, тому же Качиньскому. Культурно близкие украинцы (если их не будет уж слишком много), немногочисленные белорусские беглецы от Лукашенко, политэмигранты из России пусть приходят, добро, как говориться, пожаловать, а тех, кто живет южнее не примем – такова была политика официальной Варшавы, иногда вполне открыто провозглашаемая.