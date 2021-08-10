Как Лукашенко помирил Польшу и Евросоюз

В понедельник польские пограничники обнародовали ужасную статистику. Оказалось, что начиная с пятницы польско-белорусскую границу пересекли 349 нелегальных мигрантов. Все – выходцы из стран Ближнего Востока. Количество, вроде бы, небольшое, но это как посмотреть. Ведь за весь прошлый год на той же польско-белорусской границе поймали всего лишь 122 нелегальных мигранта, и они далеко не все курды, афганцы и арабы. Есть среди них и украинцы, у которых почему-то не получилось въехать в страну легально, и выходцы из других европейских бывших советских республик. А тут вдруг происходит то, чем в Польше пугали обывателя матерые консерваторы: в их европейский уголок пришла Азия.
Каждому россиянину, бывавшему в Варшаве, бросается в глаза одно ее отличие от столиц западнее и восточнее – здесь на улицах редко можно встретить людей с неевропейскими чертами лица. Причем, все-таки встреченные чаще всего окажутся туристами, а не местными жителями. Такой однородностью своей страны некоторые поляки весьма неполиткорректно гордятся. Страх перед восточной миграцией беззастенчиво эксплуатировала правящая партия «Право и справедливость». Ее перманентная битва с Брюсселем за возможность не принимать на польской земле беженцев, прибывающих в ЕС через Грецию, Испанию, Италию дала немало, в плане популярности, тому же Качиньскому. Культурно близкие украинцы (если их не будет уж слишком много), немногочисленные белорусские беглецы от Лукашенко, политэмигранты из России пусть приходят, добро, как говориться, пожаловать, а тех, кто живет южнее не примем – такова была политика официальной Варшавы, иногда вполне открыто провозглашаемая.
И вот ситуация изменилась. Следствием конфликта с Лукашенко стало то, что Польша оказалась, можно сказать, в положении Италии. Нелегальные мигранты с далеких от Варшавы краев рвутся через границу. Кого-то из них получится сплавить западнее, но кто-то и останется. Это поляков откровенно пугает.
А для правящей партии открытие польско-белорусской границы оказалось совсем некстати. В самом разгаре был конфликт с ЕС из-за инициированной «Правом и справедливостью» реформы, призванной поставить под контроль власти исполнительной власть судебную. Для Качиньского провести это новшество – дело принципа. Когда в июле высшая судебная инстанция Евросоюза, Суд ЕС, постановил, что ключевой элемент реформы, создание Дисциплинарной палаты, необходимо ликвидировать, польские власти отказались это решение исполнять. Оперативно собравшийся Конституционный суд назвал этот вердикт не соответствующим Основному закону Польши. До недавнего времени в руководстве ЕС осторожно прикидывали, как поаккуратнее подавить этот наглый бунт против основы основ Объединенной Европы.
Избавить Брюссель от необходимости наказывать Польшу взялся главный польский оппозиционер, лидер партии «Гражданская платформа» и бывший председатель Евросовета (какой из титулов в данном случае важнее вопрос дискуссионный) Дональд Туск. Он резко активизировался, подталкивая страну к досрочным выборам. У Туска наметился и важный ситуативный союзник. Это младший партнер «Права и справедливости» по правящей коалиции, партия «Согласие». Ее лидер Ярослав Говин имеет давние проблемы во взаимоотношениях с Качиньским. Теперь они разрослись на столько, что само существование правящей коалиции поставлено под угрозу. Однако и их бы удалось решить, не заикаясь о смене курса правящей партии, не окажись общей для всех поляков проблемы наплыва мигрантов.
«Мы ликвидируем Дисциплинарное палату в таком виде, в котором она есть сейчас, и таким образом предмет спора исчезнет. Первые предложения по этому поводу появятся в сентябре», - объявил Качиньский в интервью польскому государственному агентству PAP. Параллельно с этим, Варшава обратилась к ЕС за помощью в борьбе с нелегальной миграцией. Польша хочет также, чтобы Евросоюз усилил давление на Лукашенко. Новые санкции, поддержка белорусской оппозиции, переговоры, которые Польше вести не с руки, а, допустим, Германии и Франции в самый раз – все, по мысли польских политиков, должно пойти в ход, лишь бы страну не накрыла миграционная волна. Капитуляция перед Евросоюзом Качиньскому и многим его единомышленникам, конечно, не нравится. Но что поделать? Когда появилась такая угроза, амбиции, эксперименты и укрепление «властной вертикали» могут подождать.