Правительство Афганистана начало переговоры с Талибаном

В катарской столице Дохе стартуют переговоры между правительством Афганистана с движением Талибан (признано в России террористическим и запрещено), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в афганском министерстве по вопросам мира.

«Переговоры начнутся во вторник и продлятся 3 дня», – заявил источник информагентства. По его словам, афганское правительство на переговорах будут представлять глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший глава национального директората безопасности Афганистана (NDS) Масум Станекзай и министр по вопросам мира Сайед Садат Мансур Надери.

Кабул был вынужден пойти на переговоры с талибами из-за стремительно развивающегося наступления боевиков движения. За последние два дня Талибан захватил шесть столиц афганских провинций. Город Айбак – столица провинции Саманган – сдался талибам без боя.