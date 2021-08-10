Курс доллара: аналитик объяснил, почему рубль может сильно укрепиться

Курс доллара вырос на 22 копейки к 17.43 мск вторника - до73,91 руб., курс евро прибавил 16 копеек - 86,62 руб.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, высокая доходность рубля защищает его от резких просадок, но выполнение бюджетного правила также мешает более акцентированному укреплению.

По его словам, на валютные торги одновременно влияют два фактора. Во-первых, это риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В странах, где вакцинация идёт вялыми темпами повышается вероятность очередного периода сдерживания социальной и деловой активности. Во-вторых, американская статистика всё более чётко указывает на условия, необходимые для сокращения стимулов ФРС.

В свою очередь начальник отдела по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Михаил Шульгин видит хорошие перспективы у рубля.

"На наш взгляд, рубль может быть бенефициаром складывающейся ситуации. Россия имеет собственные вакцины, активные усилия властей по агитации в пользу вакцинирования могут принести свои плоды. Российская валюта привлекательная с точки зрения carry trade за счёт низких показателей вмененной волатильности. А рублевый госдолг на дальнем конце кривой считаем привлекательным для нерезидентов, что может стимулировать приток капитала. Мы по-прежнему в среднесрочном горизонте ожидаем укрепление курса рубля, USDRUB сохраняет шанс опуститься до конца года до 71 за доллар" - прогнозирует Шульгин.

Видят потенциал для укрепления курса рубля и в Commerzbank. Российская валюта должен укрепиться к концу года, если центральный банк страны продолжит повышение процентных ставок и снизится инфляция, отмечает валютный аналитик Commerzbank Татха Гхош .

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов в июле и заявил, что рассмотрит вопрос о повышении ставки на предстоящих заседаниях, что является «почти верным сигналом для нового повышения ставки на следующем заседании», - пишет он.

«При таком сценарии, если инфляция действительно снизится до конца года, реальная процентная ставка в России станет значительно положительной, что благоприятно скажется на обменном курсе».

Commerzbank ожидает, что курс доллара к рублю упадет до 72,00 к концу года с 73,5737 в настоящее время.