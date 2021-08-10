Шойгу заявил, что власти Сирии контролируют более 90% территории страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что правительство Сирии контролирует более 90% территории страны, сообщает «Интерфакс».

«Сирии помогла Россия. Потому что весь мир боролся с международным терроризмом, но к тому моменту, когда мы туда вошли, только 12% территории Сирии были подконтрольны правительству Сирии. На сегодняшний день это более 90%, и там жизнь продолжает постепенно нормализовываться», – сказал Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов».

30 сентября 2015 Россия начала военную операции в Сирии.