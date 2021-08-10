СК задержал сотрудников вагона-ресторана поезда «Мурманск — Адлер»

Следственный комитет РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда «Мурманск — Адлер» из-за отравления детей, сообщает «РИА Новости».

По словам старшего помощника руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елены Марковской, следствие установило, что повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.

Задержанным будут предъявлены обвинения, а суд изберет им меру пресечения.

9 августа в поезде «Мурманск — Адлер» отравился 91 ребенок. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.