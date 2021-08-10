Событийный туризм: из двух лидеров сейчас доступен один

Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, среди направлений поездок, куда российские туристы отправляются в связи со значимыми для них личными событиями и праздниками, в России лидерство принадлежит Санкт-Петербургу. На зарубежном рынке по популярности в сфере событийного туризма первое место у наших граждан занимает Италия. Однако эта страна, как и большинство других, сейчас закрыта для въезда из России путешественников.

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Вообще же, как сообщает RT со ссылкой на текст исследования, событийный туризм становился мотивом путешествия для 58% россиян. Свой день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, а Новый год — 45%. В местных праздниках за границей участвовали 52% респондентов, а в поездках по стране — 9%.

На выступление любимого артиста в другие города или страны ездили 33% туристов, а на спортивные соревнования — 22%.

Если говорить о конкретных направлениях, то Петербург назвали 19% опрошенных. За ним следует Сочи (11%). На Эльбрусе и Байкале часто делали предложения руки и сердца, а также встречали Новый год — эти направления набрали по 9%. В Калининград 7% приезжали, чтобы отметить день рождения.

Что касается Италии, то 10% опрошенных посещали здесь выставки или карнавал в Венеции, проводили в этой стране медовый месяц, отмечали дни рождения. На втором месте — Таиланд (9%), где многие встречают Новый год или даже женятся. 7,5% респондентов называли Францию, в особенности Париж. Там путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки, праздновали дни рождения. Также популярны Испания и Турция (в Испании посещают футбольные матчи, а в Турции проводят медовый месяц).

Эпоха географических открытий

С каждым годом все больше россиян путешествуют, это наш общенациональный тренд, констатирует Никита Донцов, политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние». При этом желание путешествовать у россиян, по его оценкам, намного сильнее, чем у многих других культур. Но в период пандемии число поездок резко сократилось и до сих пор не восстановилось на докризисном уровне.

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Зато в нашей стране активно развивается внутренний туризм и за последние 5-10 лет количество пригодных для туризма российских городов увеличилось кратно. Наиболее популярными остаются небольшие поездки: москвичи ездят в близлежащие города: Тулу, Коломну, Сергиев Посад, Ростов Великий, Мышкин. Петербуржцы ездят в Новгород, Псков, Сортавалу, Выборг.

Из Москвы можно быстро добраться в Петербург на скоростном поезде или самолёте, поэтому много туристов приезжают на несколько дней — сменить обстановку. В Петербурге активно развивается событийный туризм — концерты, фестивали, выставки.

Несмотря на пандемию, отмечает Никита Донцов, сегодня для россиян открыты многие направления для полётов за границу — это и некоторые европейские страны, и страны СНГ, и совсем уже экзотические направления. Но особой популярностью у наших граждан пользуются Турция, ОАЭ, Кипр, Греция, а теперь и Египет.

Предпочтения российских туристов определяются сейчас двумя факторами – открытых/закрытых границ и финансовых возможностей, которые для путешествий вне России, ввиду девальвации, стали скромнее, объясняет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Поэтому событийные истории, как правило, проходят внутри страны.

Возможно, предполагает он, в следующие год-два динамика несколько изменится, и после открытия границ с максимальным количеством стран вкупе с ростом доходов россияне станут чаще выезжать на выходные за границу. До пандемии был неплохо развит спортивный и музыкальный туризм, сейчас его по сути нет – Олимпиада в Токио это наглядно продемонстрировала.

Главный триггер событийных поездок – спонтанность, констатирует аналитик. Периодически туристам удается найти горящие билеты или туры, что позволяет сэкономить до 30% от первоначальной стоимости. При этом из-за новых волн пандемии резко подскочил спрос на короткие поездки по России, что отразилось на ценах. Относительно прошлого года в некоторых регионах они вырастали чуть ли не вдвое. После открытия границ с Турцией и некоторыми другими курортами спрос резко снизился, в том числе и на август с сентябрем.

Но последние два года дали серьезный толчок к развитию туризма и туристической инфраструктуры на Алтае, в Дагестане, Северной Осетии, других кавказских регионах. В будущем, уверен Николай Переславский, очевидно, часть спроса переместится на популярные заграничные направления – Италию, Францию, Испанию, Голландию, Таиланд, куда обычно летает до 15% туристов, чтобы отметить какое-либо событие.

В России, между тем, достаточно интересных направлений, в том числе и для событийного туризма. «Для автомобильного туризма я бы отметил поездку в город Казань, как в один из красивейших городов России, где можно окунуться в разнообразный досуг, – комментирует статистику Мурад Магомедрасулов, владелец турагентства GM Travel. – Город интересен как семьям с детьми, так и активным молодым парам». Казань, по словам главы туристической компании, – город мультикультурный, там всегда найдется, на что посмотреть.