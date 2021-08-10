Театр МДМ стал флагманским театральным залом «МТС Энтертейнмент»

Театр МДМ — самая вместительная театральная площадка Москвы. Вот уже двадцать лет здесь идут масштабные зрелищные спектакли, отвечающие бродвейским стандартами качества и с бродвейской моделью ежедневного проката. CATS, «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, CHICAGO, «Бал вампиров», «Красавица и Чудовище», «Звуки музыки», «Привидение» предшествовали появлению на сцене МДМ знакового мюзикла «Шахматы». Спектакль играется ежедневно уже второй год, несмотря на все сложности пандемии.

«Бродвейская модель, как никакая другая, обеспечивает баланс художественного уровня постановок, их популярности, коммерческих результатов и инвестиционной привлекательности, - отмечает продюсер и художественный руководитель Театра МДМ, действительный член Бродвейской лиги Дмитрий Богачев. - Альянс Театра МДМ, группы инвесторов и партнеров во главе с «МТС Энтертейнмент» и профессиональной творческой и постановочной команды «Бродвей Москва» открывает большие перспективы для развития в нашей стране устойчивого конкурентоспособного коммерческого театра, представляющего зрителям первоклассные постановки».

Сейчас в Театре МДМ под брендом «Бродвей Москва» зрители могут посмотреть мюзикл «Шахматы», пьесу «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» и две романтические комедии в формате мюзиклов за столиками - «День влюбленных» и «Первое свидание».

В 2022 году Театр МДМ превратится в настоящий театральный комплекс: там появится еще один современный зал на 600 мест для камерных музыкальных постановок. Подробно эти и другие планы будут анонсированы предстоящей осенью.