Цена на газ в Европе вновь превысила $540 за 1 тыс. куб.

Цены на газ в Европе в ходе торгов во вторник вновь превысили отметку в $540 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $542,5 за тыс. куб. м, увеличившись за день почти на 5%.

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Цена газа вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс. куб. м на торгах 6 августа на фоне аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО. Однако затем произошло снижение стоимости газа до около $526 за 1 тыс. кубометров. С понедельника рост цены возобновился.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade сообщил, что объем поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) во вторник вырос более чем на 20% . За первый час новых газовых суток 10 августа (с 7:00 до 8:00 по московскому времени) объем поставок составил 1,8 млн куб метров в час.

Напомним, ночью 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»). В результате была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

Как ранее объяснила Financial Times, цены на газ резко выросли в Европе и Азии благодаря сократившемуся предложению: снизились добыча газа в Европе и поставки российского газа. Причем, по прогнозам экономистам в ближайшие недели ситуация с сократившимся предложением еще больше ухудшится. Увеличить поставки газа может только Россия, но когда это произойдет, никто не знает.

Спрос на природный газ, резко упавший с приходом пандемии, в значительной мере восстановился благодаря быстрому восстановлению глобальной экономики и целому ряду погодных катаклизмов в последнее время. Спрос на газ вырос благодаря как, например, долгой зиме в Европе, так и засухам в Бразилии и других странах.

Кроме перечисленных причин, росту цен на газ способствует и снижение в последние годы инвестиций в новые газовые месторождения под давлением защитников окружающей среды, которые ведут себя очень агрессивно и энергично. Как никогда много потребляет сейчас газа Китай. Многие страны в Южной и Юго-Восточной Азии для удовлетворения быстро растущей потребности в электроэнергии строят десятки газовых электростанций. Еще одно преимущество газа состоит в том, что переход на него может быть проведен относительно быстро при не очень высоких капиталовложениях.