В Москве заказчики сэкономили около 1 млрд рублей благодаря проведению совместных закупок - заммэра Ефимов

Московские заказчики сэкономили около 1 млрд рублей с 2018 года благодаря совместным закупкам, организатором которых выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. За четыре года в 345 совместных закупках приняли участие 2,2 тысячи городских заказчиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Как правило, в форме совместных закупок московские заказчики приобретают воду, бумагу, канцтовары, расходные материалы для офисной оргтехники. С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более 1 млрд рублей: при общем объеме размещенных закупок на 9,2 млрд рублей. Сэкономленная сумма сопоставима с затратами на строительство двух новых детских садов общей вместимостью более 500 мест. Всего в 345 совместных закупках приняли участие 2,2 тысячи заказчиков из столицы. По некоторым предметам, например, расходные материалы для офисной техники, во время торгов снижение начальной цены контракта достигает 30–40%», – отметил заммэра.

Совместные закупки – это один из видов конкурентных закупок, в котором участвует два и более заказчиков Москвы, приобретающих идентичные товары, работы, услуги. Так как товары, работы и услуги закупаются сразу для нескольких заказчиков, то увеличивается объем закупки и начальная (максимальная) цена контракта. Это привлекает большее число потенциальных участников, что позволяет повысить конкуренцию и, как следствие, снизить цену контракта. С 2018 года в столице организатором совместных закупок по части товаров и услуг выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Для сравнения на Портале поставщиков стоимость одной пачки белой офисной бумаги формата А4 составляет около 266 рублей. При проведении процедуры совместной закупки цена снижается на 25% и составляет около 200 рублей.

«За все время проведения департаментом по конкурентной политике совместных закупок, среднее количество участников составило порядка 4, а количество заказчиков из расчета на одну закупку – от 5 до 7. В этом году в совместных закупках конкуренция составила в среднем 6 заявок на процедуру. Общая начальная цена контрактов в среднем снизилась более чем на 16,5%», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Совместные закупки для нужд заказчиков города Москвы в основном формируются при наличии комплекта типовой документации и утвержденных предельных ценовых показателей. Для формирования совместных закупок в системе торгов Москвы (ЕАИСТ) существует отдельный функционал. Когда заказчик формирует собственный лот, ЕАИСТ автоматически оповещает о возможности включения в совместную закупку, остается сформировать два электронных документа и нажать на кнопку «готов к включению в совместный лот».