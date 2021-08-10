В России резко выросли доходы лесных хозяйств

Доходы лесных хозяйств в России в 2020 году увеличились на 17%, до 40,6 млрд рублей, а количество регионов, которые получают доход от лесного хозяйства, увеличилось с 10 до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

Уточняется, что в 2020 году 13 российских регионов заработали на лесе больше, чем на него потратили. Это Вологодская (2,9 млрд рублей), Иркутская (5,9 млрд рублей), Кемеровская (0,8 млрд рублей), Костромская (1,2 млрд рублей), Ленинградская (3 млрд рублей), Магаданская (0,6 млрд рублей), Новгородская (0,9 млрд рублей), Свердловская (1,7 млрд рублей) и Томская области (1,1 млрд рублей), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4,3 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,1 млрд рублей), Республика Коми (3,4 млрд рублей) и Пермский край (2,2 млрд рублей). Годом ранее таких регионов было всего 10. Из списка выбыла Архангельская область, но вошли Кемеровская, Ленинградская, Магаданская и Новгородская области.

Уточняется, что 65,4% доходов от лесного хозяйства получают за счет выдачи участков под рубку деревьев. Кроме того, российские леса используются для строительства и эксплуатации различных инфраструктурных объектов (линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов) – 7,8%. Есть лесные участки, предназначенные для разработки месторождений полезных ископаемых, – 21,8% или для организации отдыха и туризма – 3,7%.