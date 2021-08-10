В России за сутки коронавирус выявили у 21 тыс человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 21 378 жителей России. Вчера, 9 августа, сообщалось о 22 160 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 18 729 пациентов, а скончалось 792 человека.

По наибольшему числу зараженных на первое место вышел Санкт-Петербург (1811), а Москва с 1639 выявленными случаями опустилась на второе место. На третьем месте по числу инфицированных остается Московская область (1309), на четвертом Нижегородская область (537), а на пятом Ростовская область (479).

Всего за время пандемии в России 6 491 288 человек было инфицировано коронавирусом, вылечились 5 788 710 человек, а умерло 166 442 пациента.