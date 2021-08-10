Елизавета Фокина: «Мы знаем, что храним, и умеем это показывать»

В музее-заповеднике «Царицыно» до 29 августа открыта выставка «Под маской Венеции». На ней можно увидеть около ста предметов из собраний музея Коррера, палаццо Мочениго (Центра истории текстиля и костюмов), палаццо Ка-Реццонико (Музея Венеции XVIII века), Музея стекла на острове Мурано, а также произведения из коллекций российских музеев, в том числе Исторического музея и ГМИИ им. А.С. Пушкина. О том, что послужило поводом к открытию такого масштабного выставочного проекта, «Эксперт» поговорил с генеральным директором музея-заповедника Елизаветой Фокиной.

— Елизавета, что связывает Венецию с Царицыным?

— Есть несколько линий, соединяющих нас с Венецией. Выставка рассказывает про XVIII век. А Царицыно как раз строилось в конце XVIII века как увеселительная императорская резиденция. Нам кажется, что именно в стенах Царицына особенно уместно рассказывать о развлечениях, бытовавших в XVIII веке в Венеции. Джакомо Казанова — пожалуй, самый знаменитый венецианец XVIII века — приезжал в Россию и неоднократно встречался с Екатериной II, и нам было интересно взглянуть на Россию глазами итальянского путешественника и авантюриста. Еще одно связующее звено — это гранд-тур, большое европейское путешествие будущего наследника престола Павла I с супругой Марией Федоровной, которые в 1782 году пробыли в Венеции семь дней и приняли участие в устроенном специально для них карнавальном шествии. Даже посетитель, не знающий всей исторической подоплеки, может почувствовать венецианскую атмосферу — ведь архитектор Царицына Василий Баженов обращался ко многим стилям, в том числе цитировал приемы, характерные для позднеготической ренессансной архитектуры. Сочетание кирпича и белого камня, остроконечные завершения арок — все это можно видеть и на фасадах царицынских дворцов, и в оформлении венецианских палаццо.

— Почему вы делаете акцент именно на этом проекте?

— С учетом нынешних обстоятельств, многие из нас еще не скоро отправятся в Венецию, но все могут приехать в музей-заповедник «Царицыно» и вдохновиться выставкой. Мы в музее шутим, что открыли филиал Венеции в Царицыне. А если серьёзно, то выставка «Под маской Венеции» — один из самых крупных выставочных проектов музея за последние несколько лет, созданный в сотрудничестве с Фондом городских музеев Венеции. Мы должны были открыть выставку еще в прошлом году, но пандемия нам помешала, и у нас было время на продумывание каждой составляющей проекта и всех его деталей. Выставка адресована самой разной аудитории. В параллельной программе есть детские образовательные программы, книжка-раскладушка «День и ночь в Венеции», квест для подростков по экспозиции, романтичные концерты музыки XVIII века, лекции знатоков итальянской истории и культуры.

Для «Царицына» мультидисциплинарные проекты — формат довольно привычный. Мы привыкли создавать целый мир вокруг наших выставок и с помощью самых разных средств доносить информацию до посетителей всех возрастов. Для достижения этой цели мы сотрудничаем с художниками, актерами, режиссерами, музыкантами. Возьмем, к примеру, нашу постоянную экспозицию «Царицыно Екатерины II», которую мы открыли весной 2018 года. Долгое время «Царицыно» многими воспринимался как музей, не готовый к экспериментам. Нам потребовалось два года, чтобы, объединив усилия историков, архитекторов, режиссеров и актеров, ответить на этот вызов и создать выставку, рассказывающую историю Царицына на новом музейном языке. Мы пригласили архитектора Владимира Кузьмина и режиссера Андрея Сильвестрова, а те, в свою очередь, пригласили актеров Юлию Ауг и Павла Деревянко на роли Екатерины II и Василия Баженова соответственно. Историю сложных отношений императрицы и придворного архитектора мы рассказали в короткометражном анимированном кино, которое одинаково интересно смотреть и взрослым, и детям. И таких экспонатов в экспозиции много.

Проекты «Год керамики» и Триеннале текстильного искусства и современного гобелена показывают, насколько внимательны мы к собственной коллекции, доставшейся нам в наследство от Музея декоративно-прикладного искусства народов СССР, как хорошо мы знаем и понимаем, что храним, и умеем это показывать. В «Год керамики» мы провели пять выставок и показали работы многих современных художников-керамистов. С триеннале, одного из основополагающих царицынских проектов, более 10 лет назад началась кропотливая работа по изучению коллекции советского ДПИ, хранящегося в музейных фондах. Со временем вокруг «Царицына» образовался круг художников, работающих не только с текстилем, но и с художественным стеклом, керамикой, камнем, металлом. Во многом благодаря этим проектам мы существенно раздвинули привычные рамки музея. Например, прямо сейчас в царицынском парке стоят более десяти арт-объектов, выполненных в технике ручного ткачества участниками триеннале.

— Как пандемия отразилась на работе «Царицына»? Что пришлось изменить?

— Как и всем, нам пришлось нелегко. Сначала мы перешли в режим удаленной работы в отношении людей старше 65 лет. Особенно тяжело было в пиковые моменты, когда 30-40% сотрудников были вынуждены заполнять всю музейную инфраструктуру. Весной 2020 года мы перестроили всю работу — на какое-то время музей почти целиком перешел в онлайн-формат. Но мы очень быстро сориентировались: придумали новые рубрики для социальных сетей, перезапустили музейный YouTube-канал, наполнили его новыми проектами. Все это помогло нам сохранить интерес к музею у наших посетителей. К примеру, все привыкли, что в Царицыне проходят большие городские праздники, красивые летние фестивали, шумные вернисажи и многое другое. Мы ни от чего не отказались — просто на какое-то время все перевели в онлайн. И надо сказать, достигли в этом немалого успеха. Например, онлайн-вернисаж выставки «Керамика. Парадоксы», которая открывалась во время второго локдауна, в конце декабря 2020 года, виртуально посетили несколько тысяч человек.

— Как вы оцениваете посещаемость? Насколько она близка к предельным значениям?

— В 2019 году нас посетили 6,5 миллионов человек. В 2020-м — 5,5 миллионов, и это при том, что парк был закрыт на протяжении четырёх месяцев. То есть посещаемость не падает точно. Даже в будни к нам приходят 15-20 тысяч человек, а выходные дни — порядка 35 тысяч. И это не предельная нагрузка даже с учетом соблюдения антиковидных ограничительных мер. В год только в рамках пейзажного парка мы можем принимать до 10 миллионов человек, а за ее пределами, где у нас еще двести гектаров, и того больше. Так что ждем в гости всех, кто любит историю, архитектуру и искусство.