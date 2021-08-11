En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата на Братской ГЭС

Компания En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата №3 (ГА №3) на Братской ГЭС в рамках программы «Новая энергия». Окончание работ и пуск гидроагрегата намечен на конец декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Модернизация колес повышает КПД гидроагрегатов и сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу (СО2).

В составе гидроагрегатов Братской ГЭС – 18 рабочих колес, проект модернизации которых разделен на три этапа. Так, в рамках первого этапа модернизации, с 2004 по 2010 годы, реконструированы гидроагрегаты №13–18. Во время второго этапа модернизации с 2014 по 2017 годы были заменены еще 6 рабочих колес на гидроагрегатах № 6-10 и №12. Третий этап модернизации на Братской ГЭС начат в 2021 году и подразумевает замену оставшихся шести рабочих колес. Сумма инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

«Модернизация гидроэлектростанций важна не только для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, но и для повышения эффективности работы станций. В долгосрочной перспективе реализация программы «Новая энергия» позволит нам выйти на лучшие показатели эффективности в отрасли. Проект «Новая энергия» имеет и экологическую составляющую – планируется, что, начиная с 2022 года, ГЭС увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт*ч, пропуская через турбины тот же объем воды», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Изготовление рабочих колес и вспомогательного оборудования осуществляет АО «Тяжмаш». На данный момент весь комплект рабочего оборудования поставлен в полном объеме и готов к монтажу.

Комплексную программу модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» инициировал основатель компании Олег Дерипаска, который предложил внедрить современные промышленные технологии. Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт*ч за 12 месяцев 2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. тонн CO2 экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. К 2026 году инвестиции в программу «Новая энергия» составят 21 млрд руб. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд рублей.