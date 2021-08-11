En+ Group создаст арт-объект из экологичного алюминия для Лондонского фестиваля дизайна

Компания En+ Group и Музей Виктории и Альберта создадут экологичный арт-объект из алюминия для Лондонского фестиваля дизайна. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Скульптуру «Между небом и лесом» создадут из алюминия, произведенного по технологии инертного анода и обладающего самым низким в мире «углеродным следом». Арт-объект призван привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть важность использования низкоуглеродного алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения устойчивого экономического развития и «зеленого» будущего.

«Алюминий — металл, который поддается бесконечной переработке, и в каком-то смысле, он, как и настоящее искусство, бессмертен. Его свойства — легкость, гибкость, универсальность применения — привлекают художников, которые черпают вдохновение и создают бесконечное количество образов. В нашей стране визионером по расширению сфер использования алюминия является основатель компании En+ Олег Дерипаска. Совместный культурный проект компании с Музеем Виктории и Альберта показывает, что никаких границ использования металла нет, в данном случае художник использует его, чтобы высказаться об экологичном будущем и месте человека в «зеленой» повестке. Я надеюсь, что созданный арт-объект из алюминия смогут увидеть не только англичане, но и жители России, которых все больше волнуют темы экологии и сохранения природы», - рассказал представитель Алюминиевой ассоциации Петр Лихолитов.

Арт-объект установят в саду Джона Мадейски на территории Музея Виктории и Альберта с 18 сентября по 17 октября 2021 года во время Лондонского фестиваля дизайна (проходит с 18 по 26 сентября 2021 года).

«Музей Виктории и Альберта - ведущий мировой музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, и поэтому мы подходим к проблемам климатического кризиса творчески - с целью вдохновить молодое поколение. Мы хотим воздействовать на восприятие устойчивого развития представителями разных поколений, регионов и обществ. Мы даем ход своему воображению и изобретательности, чтобы привлечь внимание зрителя к темам экологичного будущего и устойчивого развития и настроить его на необходимые изменения. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с En+ в исследовании потенциала», - сказал директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант.

Для создания конструкции потребуется минимальное количество алюминия. Арт-объект будет демонстрировать уникальные свойства используемого металла. Согласно концепции студии дизайна Nebbia Works, алюминиевые листы с минимальным количеством разрезов и изгибов превратятся из 2D-объекта в сложное 3D-пространство. Посетители музея откроют для себя сад Джона Мадейски с новой стороны и смогут прогуляться по арт-объекту, символизирующему алюминиевый лес, устремленный в небо.