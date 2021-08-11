BioNTech добавит к ВВП Германии 0,5% в 2021 году

За восстановление первой экономики Европы после пандемии можно не беспокоиться. Она получит дополнительный толчок, который оценивается экономистами в 0,5% ВВП, что с учетом его размеров является очень даже солидной суммой. Цифры особенно впечатляют, если принять во внимание, что этот толчок придаст немецкой экономике один-единственный фармацевтический стартап - BioNTech SE.
Немецкое «тайное» оружие – вакцина, созданная BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. Она считается «главной» вакциной в борьбе с коронавирусной пандемией. Профессор экономики Берлинского инженерно-экономического университета (HTW Berlin) Себастьян Дуллен подсчитал, что прибыль от продажи вакцины, которая чаще называется по названию американского производителя – Pfizer, добавит ВВП ФРГ в этом году целых полпроцента. На солидную прибавку немецкий ВВП может рассчитывать благодаря соглашению между BioNTech и Pfizer о разделе прибыли и тому, что львиная часть производственных мощностей BioNTech находится в Германии и что он закупает очень мало предварительных продуктов за границей. Это означает, что доход от продажи вакцины является практически полностью внутренней добавленной стоимостью.
«Я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией в отношении стартапа,- подчеркнул Себастьян Дуллен после того, как BioNTech опубликовал 9 августа отчет о деятельности во втором квартале.- Крайне мало случаев, когда отдельные компании имеют такое сильное макроэкономическое значение».
По прогнозу экономистов Bundesbank, экономика ФРГ в этом году прибавит 3,7%. Это значит, что BioNTech обеспечит восьмую часть роста первой экономики Старого Света!
Главная фармацевтическая фабрика BioNTech находится в Марбурге, земля Гессен, недалеко от Франкфурта, и может производить 1 млрд доз вакцины в год. При этом себестоимость вакцины Pfizer очень низкая по сравнению с доходом.
Вакцина Pfizer имеет все шансы стать самым продаваемым лекарством в истории человечества. BioNTech и Pfizer подписали контракты на поставки приблизительно 2,2 млрд доз вакцины в 2021 году и еще на миллиард с лишним доз в следующем году.
«Мы поставляем вакцину более чем в сто стран»,- подчеркнул директор BioNTech Угур Сахин.
В июльском заявлении Pfizer говорится, что эти контракты могут принести только в этом году 33,5 млрд долларов, которые делятся между партнерами. Кроме этого, BioNTech и сам продает определенное количество вакцины. Не удивительно, что цена акций немецкого стартапа в этом году выросла уже в 4 раза!
Как следует из квартального отчета BioNTech, выручка от продажи вакцины составит в этом году 15,9 млрд евро (18,7 млрд долларов), что значительно больше предыдущего прогноза, равного 12,4 млрд евро. Эти 16 млрд евро как раз и составляют приблизительно 0,5% от ВВП Германии, который в прошлом году был почти 3,3 трлн евро.
Стартап начинает клинические испытания новой терапии онкологических болезней. В случае успеха список лекарств BioNTech в ближайшие годы существенно увеличится. Сейчас в нем одна вакцина от Covid-19.