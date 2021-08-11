BioNTech добавит к ВВП Германии 0,5% в 2021 году

За восстановление первой экономики Европы после пандемии можно не беспокоиться. Она получит дополнительный толчок, который оценивается экономистами в 0,5% ВВП, что с учетом его размеров является очень даже солидной суммой. Цифры особенно впечатляют, если принять во внимание, что этот толчок придаст немецкой экономике один-единственный фармацевтический стартап - BioNTech SE.

Немецкое «тайное» оружие – вакцина, созданная BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. Она считается «главной» вакциной в борьбе с коронавирусной пандемией. Профессор экономики Берлинского инженерно-экономического университета (HTW Berlin) Себастьян Дуллен подсчитал, что прибыль от продажи вакцины, которая чаще называется по названию американского производителя – Pfizer, добавит ВВП ФРГ в этом году целых полпроцента. На солидную прибавку немецкий ВВП может рассчитывать благодаря соглашению между BioNTech и Pfizer о разделе прибыли и тому, что львиная часть производственных мощностей BioNTech находится в Германии и что он закупает очень мало предварительных продуктов за границей. Это означает, что доход от продажи вакцины является практически полностью внутренней добавленной стоимостью.