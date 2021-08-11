Ирак организованно вывозит из Белоруссии своих граждан

Власти Ирака за последние два дня вывезли самолетами из Минска более 300 граждан своей страны, сообщает Deutsche Welle. Самолеты прибыли из Кабула в Минск пустыми и забрали 9 августа 80 человек, а 10-го – 240 иракских граждан, которые ранее прибыли в Белоруссию с намерением нелегально переправиться в страны Евросоюза. Кроме того, в Ирак доставлено тело мужчины, погибшего при попытке перейти границу из Белоруссии в Литву.

Литва и Латвия из-за наплыва нелегальным мигрантов из Белоруссии ввели в приграничных районах режим чрезвычайной ситуации. По словам мигрантов, белорусские пограничники не препятствовали им в пересечении границы, однако на литовской стороне пограничники их встречали с собаками, стреляли в воздух и заставляли повернуть назад.

В 2021 году около 4 тыс нелегалов перешли границу Литвы со стороны Белоруссии – в основном это выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и стран Африки.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать нелегальной миграции, наркотрафику и контрабанде в Европу. «Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде», – сказал Лукашенко.