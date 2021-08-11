Курс доллара: эксперты сделали прогноз по рублю до конца 2021 года

Вчерашнюю сессию на Московской бирже рубль вновь закрыл в нисходящем тренде к основным резервным мировым валютам из-за усиливающегося беспокойства глобальных игроков относительно политики мировых регуляторов.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,88 руб., что 21,25 коп. дороже, чем было сутками ранее. Также вчера укрепился евро – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 86,59 руб. руб. (+14,75 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, нацвалюта вчера ушла в минус в обеих парах, проигнорировав коррекцию на рынке «чёрного золота». При этом ослабление рубля они связывают с перепадами в настроении инвесторов, которые находятся в ожидании новостей о возможных сроках начала сворачивания стимулирующих мер со стороны американского Федрезерва. В частности, игроки ждут публикации данных об инфляции в США, которые американское Министерство труда обнародует сегодня и завтра.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также отметил, что рубль во вторник перестал замечать традиционно сильный для себя фактор – дорожающую нефть. Наша валюта не просто стояла на месте, а дешевела. Так, как напомнил эксперт, ещё днём пара доллар-рубль была выше 74,00, что произошло впервые за последние две недели.

«Как правило проседание рубля при дорожающей нефти происходит при ужесточении санкционного фона. Но пока всё-таки заметных событий в этом направлении не наблюдается о чём, в частности, свидетельствуют относительно стабильные ОФЗ. А ослабление нацвалюты стало следствием преобладания ухода игроков из риска», – заявил Кравченко.

В свою очередь в банке «Санкт-Петербург» считают, что ослабление рубля происходит из-за роста доллара к основным мировым валютам, а также на фоне нестабильных нефтяных цен. При этом, как подчеркнули аналитики этой кредитной организации, рынки продолжают ждать публикацию июльской ценовой статистики в США.

«Учитывая всё вышесказанное мы сегодня видим пару доллар-рубль в верхних границах коридора 73,50-74,00 руб.», – сказали в банке «Санкт-Петербург».

Александр Фетисов из Россельхозбанка выделят среди факторов, которые негативно влияют на курсовую динамику, снижение интереса глобальных игроков к рисковым активам, увеличение покупок валюты в рамках бюджетного правила и слабость рынка сырья на фоне ухудшения коронавирусной ситуации в мире.

«Всё это, вероятнее всего, отправит пару доллар-рубль выше 74,00 с последующим уходом в коридор 74,10-74,40», – прогнозирует Фетисов.

Эксперты сделали прогноз по курсу рубля до конца 2021 года

Николай Переславский из CMS Institute напомнил, что вчерашнюю сессию на Мосбирже доллар начал с роста, но позже немного притормозил, но в итоге всё-таки по итогам торгов вторника отправил рубль в минус.

По мнению эксперта, против рубля продолжает выступать нефть, цены на которую, то падают, то растут на фоне опасений глобальных игроков относительно восстановления спроса на сырьё из-за роста заболеваемости COVID-19 в КНР и США.

Кроме того, как отметил Переславский, иностранные инвесторы ждут данных по американской инфляции за июль. Эксперт убеждён, что это может спровоцировать ускорение ужесточения ДКП.

«Обращает на себя внимание тот факт, что всё больше высших чиновников американского регулятора прямо говорят об усилении ястребиной риторики ФРС, что укрепляет доллар к остальным мировым политикам. Сегодня важнейшим для формирования курсовой динамики событием станет публикация данных по потребительской инфляции, а также аукционы ОФЗ. В этой связи пару доллар-рубль мы видим в коридоре 73,40-74,00, а пару евро-рубль в диапазоне 86,10-87,00», – предположил эксперт.

В свою очередь Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» сделал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года. По его мнению, национальная валюта станет бенефициаром складывающейся ситуации. Как пояснил Шульгин, Россия имеет свои вакцины от COVID-19, что при массовой вакцинации в РФ принесёт свои плоды.

При этом, эксперт считает, что рубль очень привлекателен с точки зрения carry trade за счёт низких показателей волатильности.

«Мы считаем, что госдолг в рублях на дальнем конце кривой – очень привлекателен для нерезидентов. Это может спровоцировать приток капитала и позволит рублю в среднесрочной перспективе укрепится, а к концу года пара доллар-рубль опустится к отметке в 71,00», – резюмировал Шульгин.