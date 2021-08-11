Зачем Литва бросает вызов Китаю?

Литва добилась грандиозного внешнеполитического успеха. За последние недели сотни миллионов человек узнали о том, что она существует. Сотни миллионов китайцев, если быть точнее. Правда, узнали они скорее в негативном ключе. Главный редактор китайской Global Times Ху Сицзинь назвал Литву «маленькой, сумасшедшей страной, полной геополитических страхов». А все потому, что литовское правительство, в понимании китайского МИД, нанесло КНР «самое сильное оскорбление». А именно де-факто признало Тайвань государством.

Дело в том, что Китай рассматривает остров как свою отделившуюся провинцию и категорически отказывается признавать его независимость. Причем не просто отказывается – в Пекине дают понять, что провозглашение этой независимости будет рассматриваться как казус белли, повод для начала войны за восстановление территориальной целостности Родины. Понятно, что войны Китай не хочет, поэтому он пристально следит за сохранением нынешнего статус-кво, когда Тайвань де-факто независим, но де-юре признается частью Китая (в рамках принципа единого Китая, который был провозглашен КНР и согласован с США в 70-е годы). Американцы, как и абсолютное большинство других стран, на это согласились. Да, США и все эти государства поддерживают отношения с островом, но без формального признания. Независимым Тайвань официально считают лишь полтора десятка небольших государств. С ними у КНР нет дипломатических отношений – китайцы не признают страны, признавшие Тайвань, и грозят им санкциями.

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Формально Литва этот список не пополнила и Тайвань государством не признала. Однако при этом, по мнению Пекина, все же нарушила статус-кво. Дело в том, что в Литве откроется тайваньское представительство – первое в своем роде в Европе. Да, представительства острова в Старом свете существуют – например, в соседней с Литвой Латвии, - но они называются «представительствами Тайбэя». То есть не Тайваня как государства, а лишь города, считающегося столицей острова. То есть, проще говоря, их можно считать представительствами китайского региона. «Использование слова “Тайвань” в названии нашего представительства позволит друзьям в Европе более четко понять, что мы представляем 23 миллиона тайваньцев», - говорит министр иностранных дел острова Джозеф Ву.

В Пекине же, понятно, недовольны. «Китай не возражает против нормальных экономических и культурных обменов между другими странами и тайваньским регионом. Но факт того, что в названии нового представительства использовано слово “Тайвань”, а не обычное “Тайбэй”, демонстрирует злобные намерения островных сепаратистов и литовского правительства, идущих против принципа одного Китая», - пишет китайская Global Times. В знак протеста китайцы уже отозвали своего посла из Вильнюса и заявили, что находятся в шаге от разрыва дипотношений. «Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и еще раз подчеркивает, что, уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира», - говорится в заявлении литовского МИД. В этом заявлении Вильнюс фактически противоречит сам себе – говорит об уважении принципа единого Китая и в то же время называет Тайвань страной. Тем самым, по факту, вольно или невольно делая этот шаг.

Вопрос в том, зачем? Да, отношения между Тайванем и Литвой развиваются Так, в 2020 году Тайвань отправил в Литву 100 тысяч масок. В 2021 Вильнюс устроил алаверды, передав тайваньцам 20 тысяч доз вакцин против коронавируса со словами министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что «свободолюбивые народы должны заботиться друг о друге». Да, открытие диппредставительства Тайваня – далеко не единственный антикитайский шаг литовского правительства в этом году. Список их достижений состоит в срыве европейско-китайского саммита, противодействии торговой сделки между КНР и ЕС, поднятии темы «геноцида уйгур» в Синьцзяне и многих других пунктах. Но зачем дергать китайского тигра за усы? Да, остров богат – но Китай богаче. И, учитывая перспективы Северного Морского Пути, мог бы инвестировать серьезные деньги в Прибалтику.

Амбиции дороже денег

Ответ в том, что для идеологически заряженных современных прибалтийских элит деньги, экономическое процветание, инвестиции – все это тлен. Куда важнее для них политическая самореализация в западном мире. И поскольку Литва (как и другие прибалтийские страны) не могут самореализоваться за счет собственных успехов, то приходится делать это за счет конфликта с «чужими». «Литва пытается стать заводилой антикитайской повестки в Европе так же, как до этого она стала заводилой антироссийской. Последним в Вильнюсе имеют глупость гордиться, считают это доказательством того, что Литва - моральный лидер восточной политики ЕС, для которого ценности важнее эгоистической выгоды. С Китаем - то же самое. Так, антикитайскую резолюцию Европарламента по поводу "геноцида уйгуров" писали именно литовские европарламентарии», - говорит Эксперту Online шеф-редактор портала Rubaltic.Ru Александр Носович.

Есть еще один нюанс, связанный с американо-литовскими отношениями. В Вильнюсе понимают, что их ждут непростые времена – и не только потому, что Путин и Байден в Женеве договорились о прекращении эскалации в двусторонних отношениях (чем на американском подряде занималась Литва). Дело в том, что при Байдене меняется европейская политика Соединенных Штатов. Если Трамп ставил на восточноевропейские государства (разрушавшие ЕС и конфликтовавшие с Западной Европой), то дедушка Джо возвращается к старой проверенной политике и восстанавливает особые американо-германские отношения. А у Старой Европы несколько другой взгляд на Россию, чем у Литвы. Именно поэтому Вильнюсу нужно срочно демонстрировать лояльность Вашингтону – и сделать это литовские политики решили через демонстративный жест в отношении главного стратегического противника США. Противника, с которым Литва ранее пыталась заигрывать.

«Вильнюс сейчас заполошно исправляет "косяк", который допустил несколько лет назад, когда Литва, наоборот, пыталась подружиться с Китаем, отстав от жизни и не видя, что Пекин превратился в главного противника США. Дошло до того, что Даля Грибаускайте в 2018 году была с визитом в КНР в то самое время, когда Восточную Европу инспектировал помощник госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчелл, который предостерегал союзников США от развития сотрудничества с Китаем. Скандал был непубличный, но очень большой. С тех пор литовцы стараются загладить свою вину в глазах заокеанских кураторов», - говорит Александр Носович.

Прогиб может считаться засчитанным – в Вашингтоне заметили и одобрили литовскую авантюру.

«США аплодируют соглашению об открытии представительства Тайваня в Литве. Никто не может запрещать странами мира стремиться к более тесным связям и глубокому сотрудничеству с Тайванем, являющимся ведущей демократией, великой экономикой и силой добра в мире», - заявили в американском представительстве на территории Тайваня. При этом, заметим, не назвав остров страной или государством. Кроме того, Госдеп устами своего представителя Неда Прайса осудил «недавние ответные действия КНР в виде отзыва посла из Вильнюса и требований к Литве отозвать своего посла из Пекина», поскольку «США поддерживают наших европейских партнеров в их развитии связей с Тайванем».