Mail.ru Group вложит в AliExpress Russia $60,3 млн

AliExpress Russia проводит новый раунд инвестиций среди своих акционеров, в рамках которого получила $60,3 млн от Mail.ru Group на развитие (размер вложений других акционеров не раскрывается), сообщает РБК.

Совет директоров Mail.ru Group одобрил участие компании в новом раунде финансирования совместного предприятия AliExpress Russia в обмен на дополнительные акции, выпущенные в рамках новой эмиссии, которая должна быть зарегистрирована в ближайшие дни. Инвестиции призваны ускорить рост AliExpress Russia на локальном рынке, а также помочь «сохранить ведущие позиции в сфере трансграничной электронной торговли в России и реализовать планы по развитию компании». В частности, средства планируют направить на активное развитие логистики, расширение категорий, повышение уровня обслуживания и улучшение клиентского опыта.

«Мы благодарны Mail.ru Group за выделенные инвестиции, которые пойдут на развитие сервиса, логистики и ассортимента и активный рост локального сегмента», — заявил Expert.ru Дмитрий Сергеев, СЕО AliExpress Россия. — «Хотим отметить, что вложенные средства – часть раунда инвестиций от акционеров компании, который будет завершен в 4 квартале текущего года. Мы обязательно расскажем об итоговой сумме и новой оценке компании после завершения раунда», — добавил он.

По заявлению Mail.ru Group, в финансировании будут участвовать «ряд других акционеров» AliExpress Russia. Завершить раунд планируется в четвертом квартале этого года, по его итогам «значительных изменений в долях компании не ожидается», — говорится в сообщении компании.

РБК напоминает, что на данный момент Mail.ru Group владеет 15% экономической долей СП. Еще 47,8% принадлежит Alibaba, 24,3% — USM, 12,8% — Российскому фонду прямых инвестиций. При этом голосующая доля Mail.ru Group — 17,6%.

6 августа сообщалось, что компания «Мегафон» продала 24,3% акций в совместном предприятии Aliexpress Russia.

«У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в Aliexpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально, входя в акционерный капитал Aliexpress Russia мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании», – заявили в пресс-службе телеком-оператора.

При этом сумма сделки не раскрывается.

«Мегафон» на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова.