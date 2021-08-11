Минфин РФ сообщил о профиците бюджета

Министерство финансов России заявило, что федеральный бюджет страны в январе-июле, был исполнен с профицитом в 890 млрд рублей, сообщается «Прайм». Кроме того, Минфин уточнил оценку исполнения бюджета за первое полугодие: профицит составил 774,7 млрд рублей вместо ранее сообщавшихся 625,9 млрд рублей.

За семь месяцев доходы бюджета составили 13,7 трлн рублей (72,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год). При этом нефтегазовые доходы составили 4,8 трлн рублей, а остальные — 8,90 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 12,80 трлн рублей (59,3% к общему утвержденному годовому объему и 54,5% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений).

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-июль 8,8 трлн рублей, (72,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год); Федеральная таможенная служба — 3,5 трлн рублей (71,1% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,3 триллиона рублей, или 82% к годовому прогнозу.