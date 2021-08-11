Запасы нефти в США оказались ниже ожиданий

Активное восстановление и опасение рецидива

После обвала к трехнедельным минимумам в понедельник, 9 августа 2021 года, стоимость нефти начала активное восстановление. В результате к вечеру вторника они вернулись к уровням выше 70 долларов за баррель, где, по оценкам экспертов, сейчас находится их справедливый уровень. Впрочем, распространение коронавируса в ряде ведущих стран будет ограничивать этот подъем в дальнейшем.

В понедельник падение цен на Brent и WTI достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля. Но уже к вечеру вторника стоимость октябрьских фьючерсов на Brent поднялась на 2,69%, до 70,9 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь подорожали на 3,26%, до 68,65 доллара за баррель.

Как отмечает «Интерфакс», такая динамика объясняется тем, что растущий спрос на нефть в Европе и США затмевает опасения по поводу увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом в странах Азии, оказавшие давление на рынок днем ранее.

И все же, снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, остается поводом для беспокойства.

На предыдущей неделе, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева, на рынке нефти также наблюдалась коррекция вниз: цены на сорт Вrent снижались на 6,2% к уровню начала августа —до 67,95 доллара за баррель, сорт WTI снижался на 10,8% до 65,45 доллара за баррель. Наиболее значимым фактором для снижения цен оставалось усиленное распространение нового штамма COVID-19-DELTA в странах Азии, особенно в Китае, а кроме того и в США.

Этот фактор, уверена аналитик, продолжит оказывать негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов, а также на темпы восстановления мировой экономики в ближайший месяц. Введение карантинных мер в большинстве провинций Китая может привести к снижению потребления нефтепродуктов и падению импорта нефти в третьем квартале 2021 года.

В то же время, спрос на нефтепродукты в Индии продолжал восстанавливаться, так как пик заболеваемости уже позади и это оказывало поддержку ценам на нефть. Они вернулись на уровни 69,8 доллара по Brent и 67,4 доллара – по WTI.

Риски возвращения на рынок иранской нефти отдвинулись в будущее на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем после атаки на танкер. В связи с этим, возобновление переговоров по иранской ядерной программе затягивается, да и их результат может быть негативным для Ирана.

Напомним, что 29 июля японский нефтеналивной танкер Mercer Street, оператором которого является израильская компания, подвергся в Аравийском море нападению беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Израиль и еще ряд стран обвинили в инциденте Иран, где подозрения в свой причастности категорически отрицают.

Политика крупнейших производителей по балансированию рынка останется решающей для дальнейшего движения цен, отмечает Оксана Лукичева. С августа ОПЕК+ приняли решение увеличивать добычу на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно. Следующая встреча состоится 31 августа. Учитывая указанные факторы, по мнению эксперта, можно ожидать, что в ближайшее время рост цен на нефть может быть ограничен уровнем 70-72 долларов за баррель.

Рынок ждет вечерних новостей

Между тем в среду, 11 августа, цены на нефть с открытия торгов демонстрируют умеренно-положительную динамику, прибавляя 0,4%, отмечает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. Среди триггеров падения нефтяных цен в понедельник он выделает два основных.

Первый — это риск сокращения спроса вследствие введения новых карантинных ограничений на фоне роста добычи нефти ОПЕК+. Второй фактор: вероятность более раннего сворачивания ФРС программы покупки облигаций на 120 млрд долл. в месяц.

Немного улучшить настроения инвесторов удалось во вторник, 10 августа, отмечает эксперт, после того, как Сенат США утвердил план инфраструктурных расходов на 1 трлн долл., а один из представителей ФРС, Чарльз Эванс, глава ФРБ Чикаго, выступил за более позднее сворачивание программы покупки облигаций.

Сегодня, 11 августа, основное внимание участников торгов будет приковано к данным по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за июль, указывает Лев Кравец. Это, пожалуй, главный макроэкономический релиз этой недели, от которого будет зависеть понимание дальнейших действий американского финансового регулятора. Ожидается, что инфляция в июле замедлилась в США с 5,4% г/г до 5,3% г/г и если эти ожидания подтвердятся, то базовой линией на рынке, может стать идея о немного более позднем сворачивании ФРС монетарных стимулов. Этот вариант наиболее благоприятен для нефти, так как он и поддержит рисковые активы, и немного ослабит американский доллар.

Помимо инфляционной статистики, есть и внутриотраслевые отчеты, добавляет аналитик. Вчера, 10 июля,были опубликованы данные о запасах сырой нефти в США от Американского института нефти (API).

Запасы за прошлую неделю сократились немного слабее ожиданий: 816 тыс. баррелей вместо прогноза сокращения на 1,05 млн. баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от минэнерго США, которые будут опубликованы в 17.30 мск, после данных по американской инфляции. Прогнозы достаточно позитивные для нефти, ожидается сокращение запасов на 1,217 млн баррелей.

Техническая картина дает более жесткий и пессимистичный взгляд на рынок нефти, отмечает Лев Кравец. Диапазон цен — 71,50-72 долл. за баррель Brent для этой недели выступает в качестве очень сильного сопротивления, пройти которое в базовом сценарии пока не удастся. Поэтому после нескольких попыток уйти выше, к концу этой недели можно ожидать отката к минимумам недели, на уровень 68-69 долларов.