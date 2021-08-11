США призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Белый дом призывает ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти для того, чтобы противостоять растущим ценам на бензин, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

"Мы обсуждаем с соответствующими членами ОПЕК+ важность конкурентных рынков в установлении цен. Конкурентные энергетические рынки обеспечат надежные и стабильные поставки энергоносителей, и ОПЕК+ должна делать больше для поддержки восстановления (Глобально экономики)", — цитирует ПРАЙМ заявление Салливана. По данным CNBC, на текущей неделе представители администрации президента США Джо Байдена провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, а также ОАЭ и других стран ОПЕК+.

Белый дом полагает, что июльское соглашение группы об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до конца 2022 года, недостаточно в "критический момент восстановления мировой экономики".

Ранее Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году - с $68,78 до $68,71 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent с августа по ноябрь 2021 года составят в среднем $72 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent снизится до $66 баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $65,93 за баррель в 2021 году и $62,37 в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США незначительно повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году - на 20 тыс. баррелей, до 11,12 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году уменьшились на 80 тыс. баррелей, до 11,77 млн баррелей в сутки.

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18 июля этого года на министерской встрече ОПЕК+ участники соглашения договорились продлить срок его действия до конца 2022 года. При этом теперь соглашение станет действовать на новых условиях.

Так, объемы добычи нефти странами — участницами соглашения начиная с августа нынешнего года будут увеличиваться на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно вплоть до исчерпания значений суммарного снижения, которые составляют сейчас 5,8 млн баррелей в сутки. То есть до конца года суммарный прирост добычи участниками соглашения может достигнуть 2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, с мая 2022 года (то есть с момента окончания действия старой редакции) для пяти стран базовые уровни добычи, относительно которых рассчитывается ограничение в рамках соглашения, будут пересмотрены в сторону повышения. Для ОАЭ базовая отметка увеличится с 3,17 до 3,5 млн баррелей в сутки. Ираку и Кувейту была согласована возможность поднять их базовые уровни добычи на 150 тыс. баррелей в сутки. Базовый уровень добычи для России и Саудовской Аравии возрастет с 11,0 до 11,5 млн баррелей в сутки.

Такие решения приняты на фоне укрепления нефтяного рынка и роста спроса на нефть. По словам вице-премьера правительства России Александра Новака, ОПЕК+ приняла решение восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня на фоне ее дефицита на рынке. Россия при этом будет ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки и выйдет на «доковидный» уровень 2019 года в мае 2022-го. Как утверждает Новак, это позволит России нарастить добычу суммарно на 21 млн тонн нефти в течение этого и следующего годов и пополнить бюджет страны более чем на 400 млрд рублей исходя из средней цены нефти 60 долларов за баррель.

