Площадь нефтяного пятна возле Новороссийска выросла до 80 кв. км

Согласно спутниковым снимкам, площадь нефтяного пятна в Черном море вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, сообщает «РИА Новости». «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», – говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

8 августа был сделан радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, который исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума произошел выброс нефти. Пресс-служба консорциума заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее объем составил «порядка 12 кубометров».