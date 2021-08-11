Демократы торопятся под шумок принять бюджетный закон на 3,5 трлн долл

Демократы в американском Конгрессе работают со скоростью курьерского поезда. Буквально через считанные минуты после принятия триллионной инфраструктурной программы президента Байдена сенаторы перешли к принятию еще более амбициозной программы объемом в 3,5 трлн долларов. Однако «двухкомпонентный» подход к принятию двух очень важных законов вместо ожидаемого ускорения их принятия может привести к противоположному результату – создать возможность того, что ни один из них в конечном итоге не станет законом.

Президент Байден похвалил инфраструктурную программу как образец сотрудничества демократов и республиканцев, потому что за нее проголосовали и 19 сенаторов от Республиканской партии. Однако бюджетный закон более спорный и содержит больше вопросов, с которыми не согласны республиканцы. Причем, с ним не согласны не только республиканцы, но и немало самих демократов.

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Лидеры демократов в Сенате хотят воспользоваться силой инерции после победы с инфраструктурным законом и планируют принять и бюджетный закон до летних каникул, начинающихся на следующей неделе. Причем, принять его в одиночку, без участия республиканцев они не могут. С другой стороны, необходимости принимать столь важный закон именно на этой неделе нет.

Спикер контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси согласилась не ставить на обсуждение инфраструктурный закон до того, как сенаторы разберутся с бюджетом. Однако в нижней палате американского парламента оба закона скорее всего будет ждать нелегкая судьба.

Так называемые прогрессивные демократы в Палате говорят, что поддержат инфраструктурный закон только при включении в него ряда расходных статей, которые поддерживает Александрия Окасио-Кортес со своими левыми сторонниками.

Демократов центристов, однако, беспокоят размеры бюджета, который очень велик и без статей Акасио-Кортес. Эти тревоги предвещают жаркие споры и дают основания говорить о существовании вероятности того, что в нижней палате Конгресса, где у демократов большинство всего лишь в 8 голосов, оба закона могут надолго застрять.

Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер считает, что двухкомпонентный подход к принятию важнейших законов правильный и эффективный.

Что касается Джо Байдена, то он относится к числу скептиков. Президент заявил журналистам, что дальнейшие переговоры в Конгрессе будут проходить значительно труднее.

«Я хочу, чтобы меня все поняли,- сказал Байден после голосования в Сенате.- До окончания принятия законов еще далеко».

В правильности столь быстрого перехода сенаторов к принятию бюджетного закона сомневаются даже некоторые центристские демократы. Так Кирстен Синема, сенатор-демократ от Аризоны, которая голосовала за инфраструктурный закон, уже заявила, что не намерена поддерживать 3,5-триллионный бюджет. Сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин и вовсе сказал, что сомневается в принятии Сенатом бюджета. Впрочем, президент Байден настроен оптимистично и надеется, что бюджетному закону хватит сторонников в Демократической партии для прохождения в Сенате.

Двойной подход к принятию законов является следствием действующих в высшем американском законодательном органе правил. Обычно закон не может пройти в палате, не набрав супербольшинства в 60 голосов. Однако иногда, в основном, для ускорения принятия бюджетных законов применяется так называемая процедура «согласования», при которой достаточно простого большинства. У демократов благодаря голосу вице-президента Харрис оно в Сенате есть.

Деловой мир Америки обеспокоен тем, что желание Пелоси принимать оба закона вместе, может затянуть процесс принятия инфраструктурного закона на годы.

Представители бизнеса и их лоббисты предлагали Палате представителей, члены которой сейчас отдыхают, вернуться на работу раньше положенного срока для принятия инфраструктурного закона. Однако Стени Хойер, второй по значимости демократ в Палате, заявил, что хотя он с коллегами и выйдет из отпуска на несколько недель раньше 23 августа, сначала они все равно рассмотрят бюджетный закон.