Reuters и France-Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС объявили, что боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили до 65% территории Афганистана, сообщает РБК.

Издание напоминает, что в июле представитель талибов Шахабуддин Делавар заявил на пресс-конференции в Москве, что «вы и все мировое сообщество, вероятно, недавно узнали, что 85% территории Афганистана перешло под контроль» движения.

После этого Талибан развил свое наступление и за последние четыре дня захватил столицы семи афганских провинций.

Вечером 10 августа «Талибан» объявил о захвате города Фарах, столицы одноименной провинции на западе Афганистана.