Торговля России с Китаем в 2021 году выросла на 28%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам семи месяцев 2021 года вырос на 28,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,5 млрд долларов США, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. При этом китайский экспорт в Россию вырос на 33,6% и составил 34,5 млрд долларов, поставки из России в Китай выросли на 23,7%, составив 41 млрд долларов.

Товарооборот Китая с США по итогам первых семи месяцев 2021 года вырос на 40% и составил 404,6 млрд долларов. В частности, экспорт из Китая в США за первые семь месяцев текущего года вырос на 36,9%, составив 302,5 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 102,1 млрд долларов, что на 50,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем внешней торговли Китая за семь месяцев 2021 года вырос на 35,1% и составил 3,3 трлн долларов США.

За семь месяцев текущего года экспорт Китая вырос на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,8 трлн долларов, а импорт — на 36%, до 1,5 трлн долларов. При этом положительное сальдо внешнего торгового оборота Китая составило 306 млрд долларов.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,7 трлн долларов. Положительное сальдо внешней торговли в 2020 году составило 535 млрд долларов (экспорт — 2,6 трлн долларов, импорт — 2,1 трлн долларов).