В Минэнерго назвали ошеломляюще высокую реальную цену на бензин

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью агентству «Рейтер»рассказал об эффекте работы демпфирующего механизма, сглаживающего колебания цен на бензин вслед за ценами на нефть, и даль оценку того, какие ценники были бы на бензоколонках без этого эффекта.

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«Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тыс. рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», – цитирует Павла Сорокина сайт Минэнерго, где опубликован текст интервью.

Как сообщил Павел Сорокин, сейчас темп роста цен на АЗС близок к темпам инфляции. И если считать по Росстату, то превышение лежит в пределах нескольких десятых процента, а если по ФНС, то — ниже инфляции, если — по мониторингу Минэнерго, то также ниже.

По данным Росстата, на начало августа Аи-92 стоил на АЗС в среднем 45,72 рубля, Аи-95 49,47 рубля. И, отметил замминистра, нерегулируемая цена бензина, по расчетам Минэнерго, должна составлять 60,72 рубля за литр 92-го и 64,47 рубля за литр 95-го. Бензин Аи-98 таким образом мог бы стоить выше 70 рублей за литр – по состоянию на 2 августа его продавали в среднем по 56,53 рубля.

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По словам Павла Сорокина, одна из задач власти: «создать условия, чтобы нефтяные компании могли вкладывать дополнительные доходы в инвестиции на долгосрочном горизонте. Основная задача, чтобы эти деньги работали в России и на благо граждан страны».

«Принимаются меры, чтобы обеспечить понижательную динамику оптовой цены для того, чтобы создать достаточность маржи на АЗС, — объяснил заметситель министра. — Для этого и демпфер был откорректирован, что позволило избежать существенного роста цены в опте, вне зависимости от внешнего рынка и роста экспортной альтернативы. Были повышены нормативы биржевых торгов, сейчас дополнительно рассматривается еще добавление по одному процентному пункту на квартал», — констатировал он.

Павел Сорокин также обратил внимание на донастройку демпфера. По его словам, она произошла, потому что до этого демпфер индексировался на 5% в год, а цены росли медленнее, то есть инфляция была ниже. Произошла переиндексация демпфера, что негативно влияло на экономику переработки.

Теперь же произошел возврат демпфера на уровни фактической индексации цен за 2019-2020 годы, что позволило сегменту вернуться в экономически обоснованные параметры и создать доходность и «даже в какой-то степени премиальность» внутреннего рынка. Тем самым, удалось предотвратить переток продуктов с внутреннего рынка на экспорт, — пояснил логику действий властей Павел Сорокин.

Можно заиметить, что, вероятно, не все потребители были обрадованы превращением внутреннего рынка бензина в премиальный. Ведь эту премию платят нефтяным компания\м именно они. Однако достаточно убедителен и Павел Сорокин, в том, что указанная премия теоретически могла оказаться гораздо выше. Правда, вряд ли нашлось бы много согласных ее платить.

Цены на бензин ниже американских, как, впрочем, и доходы

Справедливую цену на бензин определить очень сложно, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Тем более, если речь идет о России. Данный актив формирует свою стоимость с учетом акцизов, демпферов и прочих налоговых мер. В итоге к рыночному ценообразованию бензин не имеет какого-либо отношения.

Для сравнения, рассказывает эксперт, можно взять среднюю цену бензина в США — около 0,93 доллара, и среднюю цену в мире (с допущениями) около 1,58 доллара. В Москве АИ-95 будет стоить около 0,72 доллара за литр. То есть можно говорить, что в России бензин стоит достаточно дёшево. Американская цена бензина в отечественной валюте, это около 69 рублей. Таким образом, в правительстве справедливо говорят о том, что без усилий властей цена на бензин была бы гораздо выше.

Однако в эти расчеты можно внести параметр курса рубля, продолжает Андрей Кочетков. Мы довольно долго привыкали к тому, что цена барреля нефти колеблется в диапазоне 3000-3500 рублей с некоторыми отклонениями. На текущий момент бочка нефти стоит более 5000 рублей. То есть цена на нефть отличается от привычной на 40% и более. Соответственно, курс доллара играет одну из ключевых ролей в формировании бензиновых цен. Укрепление рубля при определённом значении как раз и дало бы нам текущую цену на потребительском рынке. Однако этого не происходит, и лишь различные меры регулирования удерживают бензин от вертикального взлета цены.

Впрочем, считает аналитик, невыгодная для производителей разница периодически сказывается на объемах предложения, а ползучая инфляция топливных цен все равно происходит. Поэтому справедливую цену на бензин можно определять лишь теоретически — величинами, которые снизу ограничены прибылью производителей, а сверху — покупательской способностью, но к реальной рыночной ситуации это не имеет какого-либо отношения. В то же время, уже при сегодняшних ценах можно говорить о появлении экономного поведения у потребителей, заключает Андрей Кочетков.

Сказанное экспертом уместно дополнить сопоставлением, соглсно которым, средний доход населения России в 2020 году составил 35 361 рубль в месяц (около 490 долларов, данные Росстата РФ); в США в текущем году средняя зарплата составляет 984 доллара в неделю, или 4265 долларов в месяц, правда, это до уплаты налогов (данные американского Бюро трудовой статистики). С оговорками по поводу покупательной способности и тех же налогов, разница будет в несколько раз не в пользу доходов россиян.

А все-таки он дорожает

Демпферный механизм был запущен в 2019 году как рыночная альтернатива существовавшим до этого прямым административным ограничениям розничных цен на горючее, напоминает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Он действительно за эти годы показал свою эффективность. Если внутренние цены топлива меньше экспортных, производителям полагается бюджетная компенсация за поставки по стране. Это экономически ограничивает стремление наращивать экспорт в ущерб таким поставкам. В случае же превышения внутренними ценами внешних, нефтяники, наоборот, увеличивают отчисления в казну. Данная практика сглаживает сильные колебания розничных цен, позволяя избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

В последние месяцы, при резком повышении мировых котировок энергоносителей, данный механизм действительно ограничил рост цен на АЗС. Однако, уверен аналитик, он не является панацеей, способной вовсе предотвратить подорожание. Оно вызвано и наращиванием экспорта, и повышенным весенне-летним спросом на бензин, и общей инфляцией. К 10 августа розничные цены бензина АИ-95 поднялись с начала года примерно на 6%: с 48 до 50,8 руб. за литр. По Аи-92 увеличение составило около 5%: с 43,7 руб. до 45,8.

Сдержать цены на заправках помогает временный запрет на биржевые продажи топлива не производителями, а также на покупки связанными с ними лицами, отмечает аналитик. Он также указал на эффективность ежеквартального повышения нормативов продажи бензина на бирже его производителями, о чем говорил замглавы Минэнерго: его повышение с 11% до 12% окажет сдерживающее воздействиие на рост розничных цен.

Кроме того, подтверждает Пётр Пушкарёв, взлет нефтяных цен приостановился. Осенью подойдет к концу традиционный автомобильный сезон, а через некоторое время и сельхозсезон. Выходят из ремонта ряд НПЗ. Поэтому вероятно, предполагает аналитик, что рост цен бензина за год будет выше общей потребительской инфляции, но все же не превысит 11-12%. По Аи-95 цены к концу года могут оказаться на уровне 53-54 руб. за 1 литр, по Аи-92 — 46-47 руб, прогнозирует он.