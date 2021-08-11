В России за сутки коронавирус выявили у 21 тыс человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 21 571 жителя России. Вчера, 9 августа, сообщалось о 21 378 (22 160 позавчера) случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 20 067 пациентов, а скончалось 799 человек.

По наибольшему числу зараженных на первое место вновь вернулась Москва (2076), на втором находится Санкт-Петербург (1804). На третьем месте по числу инфицированных остается Московская область (1054), на четвертом Нижегородская область (535), а на пятом Ростовская область (483).

Всего за время пандемии в России 6 512 859 человек было инфицировано коронавирусом, вылечились 5 808 777 человек, а общее число скончавшихся составило 167 241.