Washington Post: разведка США ожидает падение Кабула в течение месяца

Администрация президента США Джо Байдена готовится к падению столицы Афганистана в период от одного до трех месяцев, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации. По информации издания, несколько недель назад американская разведка полагала, что Кабул может быть захвачен движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в течение 6-12 месяцев после ухода американских военных.

Сегодня разведка резко ухудшила свой прогноз и один из источников Washington Post заявил о падении Кабула в течении трех месяцев, а другой ожидает его захвата талибами в течение месяца. «Все развивается в плохом направлении», – сказал источник издания, знакомый с новой оценкой военной разведки.

Тем не менее, президент Байден во вторник настаивал на том, что его решение о выводе войск США не подлежит обсуждению, заявив, что, несмотря на слабые военные действия афганцев, он не «сожалел» о своем решении завершить 20-летнюю кампанию и не рассматривает любое изменение планов в свете завоеваний Талибана.

Ранее Reuters и France-Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС объявили, что боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили до 65% территории Афганистана.

Талибан развивает свое наступление на правительственные силы Афганистана и за последние четыре дня захватил столицы девяти афганских провинций.