Акции дня: бумаги «Газпрома» в плюсе на фоне цен на газ в Европе

Трейдеры активно покупали «Газпрома» по итогам торговой сессии на Мосбирже в четверг, 12 августа. За сессию бумаги подорожали на +0,84% до 292,78 рублей за акцию.

Интерес к акциям подогрел новый рекорд по стоимости газа в Европе, которая превысила 550 долларов за одну тысячу кубических метров. Так, цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с обязательством поставки на сентябрь, достигла значения в 550,26 доллара за тысячу кубических метров. По данным экспертов, на рост цен повлияло несколько факторов: авария на заводе в Уренгое, которая на некоторое время ограничила поставки газа и низкие запасы в хранилищах Европы.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,30% до 3888,86 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,57% до 1665,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:37 мск стоила 71,24 доллара за баррель (-0,28%). Российская валюта слабела – 73,61 рублей за доллар.