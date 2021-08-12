"Роснефть" запланировала скачок в производстве водорода

В ​2023 году​ компания "Роснефть" планирует произвести 1,32 млн тонн водорода, что вдвое превзойдет нынешний выпуск. Об этом сообщил​о ​агентство "Рейтер​" со ссылкой на пресс-служб​у нефтяной компании.

​В 2021-м (план), как и в 2020 году производство "Роснефтью" водорода составит 650 тыс. тонн. Уже с этим уровнем она является крупнейшим его производителем газа в России. Так, по данным "Рейтер", у компании "Газпром" годовое производство водорода составляет около 360 тыс. тонн, а целью удвоения до 2024 его производства "Газпромнефтью" обозначен уровень в 250 тыс. тонн водорода в год.

Агентство напоминает, что ​в России разработана концепция развития водородной энергетики, предусматривающая экспорт водорода в 0,2-1,0 миллиона тонн в 2024 году, в 2,0-7,0 миллиона тонн в 2035 году и в 7,9-33,4 миллиона тонн в 2050 году. "Рейтер" объясняет появление этого плана стремлением страны сохранить ключевую роль на мировом рынке энергоносителей, указывая, что в его рамках планируется появление альянсов с зарубежными партнерами. Причем "Роснефть", по данным агентства, и её британский акционер BP уже договорились о таком альянсе.

Указывается также, что в рамках мировой тенденции декарбонизации водород является одним из наиболее перспективных энергоносителей. По сравнению с бензином этот газ при сгорании выделяет вчетверо больше энергии. Но развитие его производства повсеместно сдерживается отсутствием проверенных технологий, нехваткой оборудования и большими затратами.

Также сообщается, что ранее "Роснефть" представила план по углеродному менеджменту до 2035 года.

На сайте газеты "Ведомости" приводятся слова представителя "Роснефти", сообщившего, что эта компания стала первой в России, представившей такой план. Им предусматрено сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, снижение интесивности выбросов метана до 0,25% и предотвращение выбросов парниковых газов на 20 млн тонн в эквиваленте углекислого газа.

Vedomosti.ru дают также дополнительную информацию о соглашении с BP: оно предусматривает сотрудничество в области углеродного менеджмента и устойчивого развития, включая в себя такие направления, как исследования в области производства водорода, в т. ч. на базе возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода на водородных установках, имеющихся почти на всех НПЗ "Роснефти".​