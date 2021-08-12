Турция стала лидером по закупке пшеницы из России в июле из-за засухи в стране

Турция активно покупает пшеницу из России. В июле страна стала лидером по закупкам российской пшеницы. Такие данные представлены в мониторинге аналитического центра АО «Русагротранс».

Потребность Турции в дополнительных закупках пшеницы возникла из-за засухи в стране, пояснил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский.

«В этом году Турция из-за засухи планирует увеличить ввоз пшеницы», — объяснил он агентству.

В июле Турция импортировала 430 тысяч тонн пшеницы, отметил Павенский. При этом по итогам прошлого сельскохозяйственного года с июля 2020 по июнь 2021 года Турция закупила 6,8 млн тонн пшеницы из России, а годом ранее — 7,2 млн тонн. В прошлом сельхоз году Турция заняла второе место по закупкам, уступив первое Египту.

В этом же году Египет занял второе место, в июле страна закупила 296,5 тысяч тонн российской пшеницы. А в прошлом году Египет импортировал 8,4 млн тонн пшеницы.

«На рынке Египта, закупающего на тендерах GASC (государственная компания по закупкам зерна —Ред.) около половины всех импортируемых объемов, Россия достаточно жестко конкурирует с поставками пшеницы с более низким протеином (11,5% против 12,5% - российской) из Румынии, а также с пшеницей с Украины, как это было на последнем тендере, — объяснил эксперт. — Но частные компании продолжают закупать российскую пшеницу».

Тройку лидеров по закупке российской пшеницы замыкает Иран. Эта страна закупила 260,1 тысяч тонн пшеницы из РФ. Далее следует Нигерия, закупившая 149,2 тысяч тонн и Танзания, которая импортировала 112,8 тысяч тонн пшеницы из России.

Если не учитывать страны ЕЭАС, всего в июле было экспортировано приблизительно 2,07 млн тонн пшеницы, уточнил Павенский.

Он отметил, что Азербайджан, ранее занимавший пятое место в рейтинге, в этом сельхозгоду начал активно закупать зерно только в августе. В прошлом сельхозгоду Азербайджан закупил 1,4 млн тонн российской пшеницы.

«Аналогично и Пакистан. Только недавно он объявил о крупных тендерах, — сказал Павенский. — В частности, 23 августа Торговая корпорация Пакистана планирует закупить 400 тыс. тонн пшеницы с поставкой с середины сентября по конец октября, а в целом импорт зерна в этом сельхозгоду может достичь, как и в прошлом, 4 млн тонн».

В прошлом году Пакистан импортировал 1,5 млн тонн пшеницы из общего объем в 4 млн тонн, заметил эксперт. Бангладеш, скорее всего, тоже продолжит закупки российской пшеницы. В прошлом году страна закупила 2 млн тонн зерна.

Конкуренция возросла, но традиционные импортеры продолжат покупать российскую пшеницы, подчеркнул Павенский.

«Экспортный потенциал в текущем сельхозгоду по пшенице составляет около 35,5-37 млн тонн в зависимости от ситуации на мировом рынке», — добавил он.