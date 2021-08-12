В ВОЗ не исключили вероятность заражения нулевого пациента COVID-19 в лаборатории

Нулевой пациент мог заразиться коронавирусом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае. Об этом сообщил руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участвовавший в экспедиции по поиску источника распространения коронавируса, датский ученый Питер Эмбарек в эфире телеканала в Дании TV 2.

Это предположение – только гипотеза, подчеркнул ученый. Возможно, что пандемия могла начаться с передачи коронавируса человеку от летучей мыши. Но это не отрицает, что вспышка могла возникнуть из-за сотрудника городской лаборатории.

«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб — одна из возможных гипотез, — объяснил Эмбарек. — Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами».

Точная причина распространения коронавируса пока не найдена. Ученые работают над несколькими вариантами происхождения COVID-19, добавил он.

В июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вероятная связь между пандемией COVID-19 и утечкой из лаборатории в Ухани была исключена организацией преждевременно, сообщали в Associated Press.

Эксперты ВОЗ провели расследование по поиску происхождения коронавируса в феврале 2021 года. Они прибыли в Китай, где посетили Уханьский институт вирусологии, включая изолированную лабораторию BSL-4, по слухам именно там произошла возможная утечка вируса.

Также группа экспертов посетила больницу, рынок морепродуктов «Хуанань» и центр по контролю и профилактике заболеваний.

По результатам поездки, эксперты пришли к выводу, что утечка из лаборатории маловероятна. Вирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное, сообщил тогда Питер Эмбарек на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

Республиканцы США настаивают на версии о лабораторном происхождении COVID-19. Соответствующий отчет был представлен в начале августа. Примечательно, что данные для документа были взяты из открытых источников и основаны на косвенных свидетельствах, сообщили в издании The Hill.

В Китае неоднократно отрицали вероятность утечки вируса из Уханьского института.