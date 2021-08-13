Пентагон направил в Афганистан три тысячи военных для эвакуации посольства США

Ситуация в Афганистане с каждым днем становится тревожнее. Отряды запрещенного в России движения «Талибан»* продолжают стремительное наступление и захватывают все новые и новые города районы. Прогнозы для правительстве Ашрафа Гани самые неутешительные: судя по тому, как разворачиваются события, ждать падения Кабула осталось недолго.

За 7 дней, с 6 августа, несмотря на огромное превосходство правительственной армии по численности талибы взяли под контроль административные центры 14 из 34 провинций Афганистана. Под контролем талибов сейчас находятся второй и третий города Афганистана: Кандагар на юге и Герат на западе соответственно. Из крупных городов правительственные силы пока еще удерживают, кроме, естественно, Кабула, Мазари-Шариф на севере и Джалалабад недалеко от границы с Пакистаном. Американская разведка считает, что в течение 30 дней талибы могут окружить, а в течение 90 – захватить столицу. После захвата Газни в четверг, 12 августа, линия фронта приблизилась к столице на расстояние 150 километров.

Президент Байден продолжает считать свое решение о выводе американских войск из Афганистана после 20-летней войны правильным. Он подчеркнул, что у Кабула есть все необходимое для успешной войны с талибами: за 20 лет американские советники подготовили армию численностью 300 тыс. человек и вооружили ее современным оружием и техникой.

Противоположного мнения придерживается лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Он уверен, что уход из Афганистана для Америки еще более унизительное событие, чем падение Сайгона в 1975 году. Сенатор также считает, что без помощи США талибы отметят 20-летие терактов 11 сентября сжиганием американского посольства в Кабуле.

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин «утешили» президента Афганистана Ашрафа Гани по телефону, подчеркнув, что США продолжат «укреплять безопасность и стабильность» Афганистана. Они также подтвердили приверженность к политическому решению афганской проблемы.

Представитель талибов тоже заявил телеканалу Al Jazeera, что движение не отказывается от переговоров, но премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что условием возобновления переговоров является отставка Гани.

Пентагон отреагировал на успехи талибов обещанием отправить в Афганистан в течение 48 часов три пехотных батальона численностью 3000 человек, но не помогать правительственным войскам воевать с талибами, а эвакуировать посольство США. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, все они должны покинуть Афганистан до 31 августа. В случае необходимости им на помощь может прийти пехотная бригада, дислоцированная в Кувейте.

Вашингтон, кстати, попросил талибов не трогать американское посольство, но судя по отправке многочисленного контингента не рассчитывает на удовлетворение своей просьбы.

Компанию американским военным составят британские коллеги. Лондон отправляет в Кабул ок. 600 солдат и офицеров для эвакуации британского посольства.

«Думаю, мы движемся к гражданской войне»,- выдал не очень оптимистичный прогноз министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Объявили об эвакуации своих посольств и всевозможных групп оказания помощи и многие другие страны.

ООН предупреждает, что наступление талибов на Кабул будет иметь катастрофические последствия для мирного населения. Однако мало кто надеется на успех переговоров, потому что талибы явно настроены на решение проблемы военным путем.

Талибы говорят, что падение такого количества больших городов в считанные дни свидетельствует о том, что население приветствует их возвращение. Однако согласно сообщениям, поступающим из захваченных ими городов, они казнят противников, заставляют женщин выходить замуж и очень жестко насаждают законы шариата на захваченных территориях, площадь которых растет с каждым днем.

* Запрещенная в России террористическая организация.