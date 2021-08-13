Акции дня: отчет «Башнефти» подогрел акции

В лидеры торгов вышли акции компании «Башнефть» по итогам торговой сессии на Мосбирже в пятницу, 13 августа. За сессию обыкновенные акции подорожали на +2,95% до 1397 рублей за бумагу, «префы» выросли на +6,26% до 1052,5 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к акциям возник на фоне положительной отчетности по итогам первого полугодия 2021 года по МСФО. Чистая прибыль «Башнефти», приходящийся на акционеров, составила 26,62 млрд рублей против убытка в 6,36 млрд годом ранее. Выручка от реализации выросла на 23,2%, до 357,31 млрд рублей. Это дает трейдерам надежду на хорошие дивиденды по итогам 2021 года.

Индекс Мосбиржи упал на -0,41% до 3873 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,05% до 1666,44 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:49 мск стоила 70,65 доллара за баррель (-0,93%). Российская валюта укреплялась – 73,21 рублей за доллар.