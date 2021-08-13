Эксперт прокомментировал нежелание «Газпрома» прокачивать дополнительные объемы газа через Украину

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в комментарии для «РИА Новости» объяснил экономической нецелесообразностью нежелание «Газпрома» заказывать дополнительные мощности для прокачки природного газа в Европу через территорию Украины.

«Украине все кажется, что во всем виноват "Газпром"... Европейцам, если они действительно хотели бы, чтобы у них рынок был сбалансирован, надо было надавить на Украину для того... чтобы она предоставила "Газпрому" особые цены. А почему, собственно, "Газпром" должен был использовать сверхлимитные возможности украинской системы, за которые он должен был переплачивать с точки зрения тарифа?... "Газпром" поступил как рыночная компания, он выполняет все свои контракты, закрывает все объемы, но, да, он сверхлимитный газ не гнал и не закачивал в хранилища, потому что ему это невыгодно... нет смысла по текущим контрактным тарифам качать сверхлимитный газ… его нужно было к этому рыночным образом стимулировать», – сказал Симонов. Он напомнил, что еще до пожара на Уренгойском заводе «Газпром» «начали аккуратно обвинять в том, что он не задействует украинский транзит на полную мощность и, соответственно, не собирается заполнять европейский рынок газом».

Ранее «Оператор ГТС Украины», который выставлял на аукцион дополнительные мощности по транспортировке газа в Европу, заявил, что «Газпром» не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов «Ямал – Европа» и «Северный поток».

10 августа «Эксперт» сообщал, что цены на газ в Европе в ходе торгов во вторник вновь превысили отметку в $540 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $542,5 за тыс. куб. м, увеличившись за день почти на 5%.

11 августа «Эксперт» писал, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» утром 11 августа упали в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Во вторник 10 августа в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему ФРГ по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час. Уточненная заявка на транзит (реноминация) на среду соответствует достигнутым уровням, свидетельствуют данные Gascade.

10 августа сообщалось, что объем поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) с началом вторника вырос более чем на 20%. За первый час новых газовых суток 10 августа (с 7:00 до 8:00 по московскому времени) объем поставок составил 1,8 млн куб метров в час.

С 5 августа (дня аварии на уренгойском заводе «Газпрома») поставки на входе в газотранспортную систему Германии были не выше 1,5 куб метров в час.

5 августа сообщалось, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО.

Ночью 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»). В результате была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.