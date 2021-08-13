Названы страны, которым грозит дефолт из-за изменения климата

Covid-19 и глобальное потепление действуют в тандеме, дополняя друг друга: вирус провоцирует беспрецедентно высокие государственные долги, а изменения климата, предупреждают ученые ООН, могут привести к цепочке государственных дефолтов по всей планете, говорится в материале Reuters.

Конечно, угроза глобального потепления не нова, но с каждым днем изменения климата приближаются к черте необратимости. Основным средством борьбы с изменениями климата является сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Однако эти программы, принятые сейчас десятками стран, очень затратные и приведут к дальнейшему росту долгов, которые, по расчетам авторитетного управляющего активами Януса Хендерсона, к концу 2020 года выросли до 62,5 трлн долларов.

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Проблем глобальной экономике этим летом добавили и наводнения с лесными пожарами, охватившие планету.

В ближайшие недели должен появиться первый «климатический» рейтинг, который расставит страны в соответствии с опасностью дефолта, вызванного изменениями климата. При худшем варианте развития событий к 2050 году дефолт может ждать не только развивающиеся страны типа Малайзии, Южной Африки и Мексики, но и такие развитые экономики, как Италия.

В другом сценарии, при котором правительства не будут торопиться реагировать на угрозы глобального потепления, понижение рейтингов и даже дефолт будут угрожать таким странам, как Австралия, Польша, Япония и Израиль.

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Несмотря на то, что развивающиеся экономики более уязвимы перед вызванным глобальным потеплением повышением уровня океанов и засухами, достанется и развитым странам.

Авторы еще одного исследования, проведенного рядом университетов, включая Кембридж, пришли к выводу, что к 2030 году вызванные изменениями климата понижение кредитных рейтингов будет угрожать 63 странам.

К концу столетия рейтинги наиболее пострадавших: Китая, Чили, Малайзии и Мексики могут понизиться на шесть (!) пунктов, а США, ФРГ, Канады, Австралии, Индии и Перу – на четыре.

Рост ставок по кредитам увеличит затраты на обслуживание долгов по всей планете к 2100 году на 137-205 млрд долларов. К повышению расходов на обслуживание долгов приводит и понижение кредитных рейтингов.

Развитые страны наращивают расходы на борьбу с глобальным потеплением и причиненными им убытками. В Германии, например, после разрушительных июльских наводнений решили создать специальный фонд восстановления в размере 30 млрд евро, а Сингапур планирует потратить 72 млрд долларов на защиту от роста уровня океана.

Особенно трудно бороться с последствиями климатического кризиса развивающимся экономикам, которые уже сильно пострадали от коронавирусной пандемии.

МВФ предупреждает, что 10-процентное увеличение уязвимости перед изменениями климата, подсчитанными по Индексу глобальной адаптации Нотр-Дама, равносильно увеличению процентных ставок по долгосрочным облигациям для развивающихся стран более чем на 150 базисных пунктов. Среднее же увеличение ставок по всем странам – 30 пунктов.

Авторы программы защиты окружающей среды ООН считают, что к 2030 году расходы на борьбу с изменениями климата для развивающихся стран вырастут до 300 млрд долларов в год, а к 2050 году они могут достигнуть полутриллиона.

В процентном отношении суверенные долги сейчас составляют у развивающихся экономик, по данным Института международных финансов (IIH), в среднем ок. 60% от ВВП. Это относительно мало по сравнению, например, со США и Великобританией, где это соотношение в пределах 100%, или Японией с 200%.

Особенно тревожит экономистов ООН рост от допандемического уровня, составлявшего ок. 52%. Центральные банки европейских стран, США и Японии покрывают существенную часть государственных долгов. В бедных странах это невозможно, поэтому этим странам приходится возвращать долги.