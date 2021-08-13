Афганистан запросил у России ударные вертолеты

Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Кабулов отметил, что «было обращение, обращение изучается».

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Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы* (движение «Талибан» запрещено в России - ред.) не в состоянии и не взяли пока Кабул».



Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».

В пятницу также сообщалось, что эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Ранее он заявил РИА Новости, что эвакуация посольства пока не планируется, а охрана дипмиссии должным образом усилена.

"Пока никаких изменений", - заявил он в пятницу агентству в ответ на просьбу прокомментировать, поменялись ли эти планы в связи с тем, что талибы* взяли второй по величине город Афганистана Кандагар.

В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на ряд западных и ближневосточныех СМИ сообщил, что боевики «Талибана» захватили административный центр афганской провинции Логар – город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы.

В настоящее время талибы около контролируют 15 из 34 провинций страны и еще за 15 продолжаются бои. Некоторые города сдались Талибану без боя – правительственные войска бегут с поля боя или сдаются в плен. В оставленных правительственными войсками городах остается огромное количество оружия и боеприпасов, которое США предоставили властям Афганистана.

11 августа сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится к падению столицы Афганистана в период от одного до трех месяцев, написала газета Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации. По информации издания, несколько недель назад американская разведка полагала, что Кабул может быть захвачен движением «Талибан» в течение 6-12 месяцев после ухода американских военных.

Сегодня разведка резко ухудшила свой прогноз и один из источников Washington Post заявил о падении Кабула в течении трех месяцев, а другой ожидает его захвата талибами в течение месяца. «Все развивается в плохом направлении», – сказал источник издания, знакомый с новой оценкой военной разведки.

Тем не менее, президент Байден во вторник настаивал на том, что его решение о выводе войск США не подлежит обсуждению, заявив, что, несмотря на слабые военные действия афганцев, он не «сожалел» о своем решении завершить 20-летнюю кампанию и не рассматривает любое изменение планов в свете завоеваний Талибана.

Пентагон отреагировал на успехи талибов обещанием отправить в Афганистан в течение 48 часов три пехотных батальона численностью 3000 человек, но не помогать правительственным войскам воевать с талибами, а эвакуировать посольство США. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, все они должны покинуть Афганистан до 31 августа. В случае необходимости им на помощь может прийти пехотная бригада, дислоцированная в Кувейте.

Вашингтон, кстати, попросил талибов не трогать американское посольство, но судя по отправке многочисленного контингента не рассчитывает на удовлетворение своей просьбы.

Компанию американским военным составят британские коллеги. Лондон отправляет в Кабул ок. 600 солдат и офицеров для эвакуации британского посольства.

Объявили об эвакуации своих посольств и всевозможных групп оказания помощи и многие другие страны.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России