Лавров предложил Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа», и вспомнить обещания, с которыми он победил на президентских выборах 2019 года.

«Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа". Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас», – цитирует ТАСС Лаврова.

Сериал «Слуга народа» выходил в эфир украинского телевидения с июня 2017 по март 2019 года на телеканале «1+1» (принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому). Комик Владимир Зеленский исполнил в сериале главную роль – украинского президента, который борется с коррупцией и олигархами. Зеленский принял участие в президентских выборах 2019 года и победил во втором туре, который состоялся 21 апреля 2019 года, набрав 73,23% голосов избирателей.